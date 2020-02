Dva milióny na liek má Riško na účte, no jeho stav sa zhoršil

Prevoz vládnym špeciálom do Ameriky rodičia odmietli, nechcú byť súčasťou kampane.

23. feb 2020 o 14:30 Monika Almášiová

KOŠICE, SEČOVCE. Prvé zo štyroch slovenských detí chorých na spinálnu svalovú atrofiu prvého typu už má na svojom účte viac ako dva milióny eur .

Riško Balint zo Sečoviec tak bude zrejme prvé dieťa zo Slovenska, ktorému bude najdrahší liek Zolgensma podaný.

Stať sa tak musí do jeho druhých narodenín, ktoré má v polovici apríla.

Hoci sa vyzbierala potrebná suma, rodičia zbierku ešte nezastavili.

Potrebujú peniaze na cestu do amerického Bostonu a tiež musia zaplatiť približne štvrťročný pobyt spojený s liečbou.

„Prekročili sme dva milióny eur. Zo srdca vám ďakujeme. Bohužiaľ, potrebujeme ďalšie stotisíce na liečbu, ktorá na Slovensku nie je možná. Takže v zbierke pokračujeme. Aktívne komunikujeme s nemocnicou v Bostone, uskutočnil sa hovor medzi Riškovými lekármi v Košiciach a lekármi z Bostonskej nemocnice. Nemocnica v Bostone vyčíslila sumu, ktorú by sme museli zaplatiť, ak by sme sa rozhodli ísť tam. Je to ďalší milión. Čakáme na vyčíslenie z Budapešti a veríme, že to bude menej a že stihnú všetko včas pripraviť,“ hovorí Riškova mama Mária.

Zápal pľúc

Práve v Budapešti už liek aplikovali maďarskému chlapčekovi.

S tamojšou nemocnicou sú v kontakte tak Riškovi, ako aj rodičia Košičana Alexa, ktorý trpí rovnakým ochorením.

Tomu musí byť liek podaný do júla, na transparentnom účte má zatiaľ necelých 400 000 eur.

Pred Balintovcami je teraz obrovská výzva stihnúť vybaviť všetko tak, aby bol chlapcovi liek podaný včas.

V súčinnosti s políciou, ktorá chlapčeka prišla odfotografovať do nemocnice, mu už vybavujú pas.

Celú situáciu však komplikuje Riškov zdravotný stav, ktorý sa opäť zhoršil a chlapčeka trápi ďalší zápal pľúc.

„Posledné dni boli pre nášho Riška ťažké. Jeho celkový zdravotný stav sa zhoršil, nastal progres ochorenia. Doktori nám ho síce pustili z nemocnice domov, ale očakávajú, že sa vrátime. Riško už neprehĺta. Slinky mu stekajú do pľúc a tam sa zapaľujú.“

Pri spinálnej svalovej atrofii postupne odumierajú svaly, dieťa stráca schopnosť prehĺtať a následne aj dýchať.

Vládny špeciál odmietli

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer - SD) ponúkol rodičom na prevoz do Bostonu vládny letecký špeciál, čo odmietli.

„Rozhodli sme sa odmietnuť pomoc ministerstva zdravotníctva a predsedu vlády. Možno si vyslúžime kritiku, ale vedú nás k tomu dva dôvody. Na Slovensku máme stovky rodín, ktoré žiadajú preplatiť liečbu pre svoje deti a štát im nepomôže. Bolo by nespravodlivé, keby sme my pomoc dostali a ostatní nie. Ten druhý dôvod je politika. Zbierku sme spustili v januári a okrem dobrých ľudí sa o nás nikto nezaujímal. Až teraz, pár dní pred voľbami. Nechceme, aby si Riškov boj niekto zobral ako volebnú kampaň, “ napísali rodičia na sociálnej sieti.

Balintovci sú pripravení pomôcť s radami aj ostatným trom deťom, ktorým bola spinálna svalová atrofia prvého typu diagnostikovaná.

"Myslíme aj na ostatné deti, ktoré potrebujú rovnaký liek ako Riško. V pondelok predstavíme náš plán, ako vyzbierať peniaze aj im, pretože keď dostanú liek a liečbu skoro, nemusia zažívať to, čo my. Na jednej strane sme šťastní, že sa podaril zázrak, na druhej strane sme smutní, že boj o Riškov život len začína," zhodnotila Riškova mama.