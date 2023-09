Kráľ Zemplína Mikuláš Vareha chcel byť premiérom a rozdávať milión štátnych kráv

Niektorí ho volili, pre iných je snílek.

MALÁ TŔŇA. Samozvaný kráľ Zemplína Mikuláš Vareha, ktorý je trojkou na kandidátke strany Princíp, volil v obci Mala Tŕňa v okrese Trebišov.

V minulosti si odpykal trest v sabinovskej väznici pre kauzu lykožrút, odkiaľ ho v decembri 2019 po deviatich rokoch podmienečne prepustili.

Išlo o 11-ročný trest za daňové podvody vo výške takmer 60 miliónov eur.

Opakovane tvrdil, že sedel nevinne.

Potom sa rozhodol, že si založí politické hnutie Stabilita.

Keďže však došlo v strane k nezhodám a nestihli termín registrácie na ministerstve vnútra, rozhodol sa, že kandidovať bude za stranu Princíp.

Varehu sme v sobotu zastihli v Malej Tŕni pri volebnej miestnosti.

Prišiel v dobrej nálade, v obleku a neodmysliteľnom klobúku.

Veril, že strana Princíp vo voľbách jednoznačne uspeje.

„Práve som vhodil svoj hlas do volebnej urny. Ako bývalý prezident boxu viem, že sa nikdy netreba vzdávať. Keď som išiel so svojimi chlapcami na majstrovstvá sveta, nikdy sme tam nešli v porazeneckej nálade. Je najvyšší čas to tu zmeniť.

Chcel mať 90 poslancov

Ako podnikateľ má podľa vlastných slov 40-ročnú prax a za tú dobu si pamätá, že sme si stále mali uťahovať opasky.

„Teraz opäť počúvam, že to treba urobiť opäť. Koľkokrát sa ešte musíme narodiť, aby to už o opaskoch nebolo?“ povedal nám Vareha krátko po opustení volebnej miestnosti.

Tvrdil, že treba investovať a dať ľuďom peniaze.

Prehru vo voľbách si nepripúšťal a vravel, že ich cieľom je získať 30 percent a viac.

Podľa Varehu je však problém, že sa nik nevenoval preferenciám malých strán, v čom vidí určitý stupeň korupcie.

„Verím vo víťazstvo. Jednoznačne. Ak to tak bude, stanem sa premiérom. Cieľom je mať 90 poslancov, pohodlnú väčšinu a potom vieme zákony meniť v prospech občanov.“

Krava naučí ľudí pracovať

Ich najväčším volebným tromfom bolo dať ľuďom kravy.

