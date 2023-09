Nová cesta spojila prihraničné obce. Účasť maďarského ministra vzbudila ostrú kritiku

Naď sa hnevá, Ódor je zmierlivý.

Písmo: A - | A + diskusia ( 2 ) Zdieľať

VEĽKÝ HOREŠ. Novú cestnú komunikáciu medzi obcami Veľký Horeš v Trebišovskom okrese a Nagyrozvágy v Maďarsku v utorok slávnostne odovzdali do užívania.

Výstavbu cesty medzi susednými obcami realizovali v rámci cezhraničného projektu z eurofondov. Stavba na slovenskej strane sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce Veľký Horeš.

Okrem výstavby samotnej spojnice medzi obcou a štátnou hranicou v dĺžke 2,3 kilometra došlo aj k rekonštrukcii miestnej komunikácie na Rozvágyskej ulici v dĺžke 521 metrov, vrátane chodníkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obchádzka bola dlhá 21 kilometrov

Obe susedné obce do konca druhej svetovej vojny spájala spevnená cesta.

Až doposiaľ museli ich obyvatelia prechádzať 21-kilometrovou obchádzkou k najbližšiemu hraničnému priechodu.

"Znovuvybudovaním tejto cesty došlo k zlepšeniu dostupnosti a k skráteniu vzdialenosti medzi obcami na približne štyri kilometre. Od nového cestného spojenia očakávame zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce medzi oboma obcami a zvýšenie kvality života miestnych občanov," uviedol starosta Veľkého Horeša Zoltán Pál (Aliancia).

Projekt cez program spolupráce Interreg V-A SR – Maďarsko začali realizovať začiatkom roku 2020 a trval 45 mesiacov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovensko a Maďarsko už spája nová cesta. Desať rokov po podpisoch Fica a Orbána Čítajte

Celkový rozpočet obce Veľký Horeš bol v sume 1,75 milióna eur, spolufinancovanie bolo na úrovni piatich percent.

Ako informovala obec, realizácia projektu je súčasťou Teritoriálneho akčného plánu v rámci slovensko-maďarského pohraničia, ktorého cieľom je vytvorenie 13 pracovných miest. Účelom je oživenie pestovania a spracovania konope, ktoré malo v danej lokalite bohatú tradíciu.

Výstavba cestného prepojenia je súčasťou medzištátnej dohody medzi vládami SR a Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu z roku 2012.

Účasť maďarského ministra pod paľbou kritiky

Na utorkovej slávnosti na hraniciach sa zúčastnil aj maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Jeho návšteva viacerých predvolebných akcií strany Aliancia na Slovensku teraz, pár dní pred voľbami, vzbudila veľkú dávku kritiky.

Maďarská vláda na pokyn Moskvy zasahuje do slovenskej predvolebnej situácie, uviedol v tejto súvislosti exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati). Okrem iného sem prišiel otvoriť cestu, ktorú financovala vláda Eduarda Hegera (Demokrati), zdôraznil.

Povedal, že Szijjártó sem prišiel bez toho, aby o tom v dostatočnom predstihu vopred informoval náš rezort zahraničia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Maďarská vláda na pokyn Moskvy zasahuje do slovenskej predvolebnej situácie, tvrdí Naď Čítajte

"To, že si urobil program tak, aby absolvoval predvolebné mítingy proruskej a antieurópskej strany Aliancia, nie je nič iné, ako zasahovanie maďarskej vlády, zjavne na pokyn a so záujmom Moskvy, do slovenskej predvolebnej situácie," povedal Naď.

Pripomenul, že Szijjártó už predtým zasiahol do predvolebnej kampane na Slovensku tým, že kritizoval zatknutie Tibora Gašpara zo Smeru ako útok na slovenskú opozíciu.

Zdôraznil, že je neprijateľné, aby si maďarská vláda vyberala, aká vláda bude na Slovensku zostavená.

Pripomenul, že keď bol Szijjártó naposledy v Bratislave, urobil tlačovú konferenciu s Robertom Ficom (Smer), ktorý podľa neho nepresadzuje záujmy Slovenska, ale Ruska a Putina "a celý demokratický svet ho tak aj berie."

Reakcia Ódora

Premiér Ľudovít Ódor v utorok na prítomnosť Szijjártóa na Slovensku reagoval vyjadrením, že naša diplomacia bola o jeho návšteve informovaná a najmä podpísanie memoranda v oblasti energetiky bolo dlhodobo plánované.

"Prebieha komunikácia na úrovni ministrov a pán minister ma ubezpečil, že dali pomerne jasne najavo protistrane, do akého obdobia prichádza a veríme, že to bude rešpektovať a nebudú vstupovať nejak otvorene do prebiehajúcej volebnej kampane," uviedol Ódor.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár

Odovzdanie kandidátok Začiatok volebného moratória Otvorenie volebných miestností Vyhlásenie oficiálnych výsledkov