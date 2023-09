Mladý vodič skončil za Novosadom s vozidlom mimo cesty

Pri nehode sa zranili obaja spolujazdci.

NOVOSAD. Do poriadnych problémov sa dostal 18-ročný vodič, ktorý v piatok v noci zišiel so svojim vozidlom značky Kia za obcou Novosad (okres Trebišov) z cesty a na to narazil jeho prednou časťou do trávnatej priekopy.

Podľa doterajších zistení chcel s autom po prejdení cez križovatku odbočiť vpravo na štátnu cestu smerom k obci Zemplínsky Branč, no z doposiaľ nezistených príčin skončil mimo cesty.

V aute s ním sedela 16-ročná spolujazdkyňa a 22-ročný spolujazdec.

Obaja utrpeli pri nehode zranenia s dobou liečenia do 4 týždňov, informovala polícia na sociálnej sieti.

Dychová skúška požitie alkoholu u vodiča nepotvrdila.

Mladík ma na krku trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.

Nehoda pri Novosade si vyžiadala dvoch zranených. (zdroj: FB Polícia SR - Košický kraj)