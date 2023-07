V obciach na východe po búrkach ostala spúšť. Krupobitie vzalo ľuďom strechy nad hlavou

Počul hukot, akoby letelo lietadlo.

ZÁVADKA, VEĽKÉ REVIŠTIA. Fasády domov vyzerajú, akoby do nich strieľali guľky. Pokrývajú ich stovky drobných dierok.

Ešte horšie sú na tom desiatky starých striech. Krúpy ich doslova prevŕtali.

Kto vo štvrtok prechádzal obcami Závadka či Veľké Revištia v Sobranskom okrese, videl na každom kroku ľudí stojacich na rebríkoch, ktorí aspoň provizórne pokrývali strechy.

Miestnym pri tom pomáhali dobrovoľní hasiči a vojaci. Ženy zväčša upratovali okolie domov, chodníky a cesty.

Popadané stromy, nánosy krúp na chodníku ešte aj okolo jednej popoludní, lístie a blato.

Strhnutá plechová strecha pri jednom z domov.

A do toho hrá v obecnom rozhlase ľudová pieseň „Tam okolo Levoči, tam še voda točí“.

Krátko po nej sa ozve ženský hlas, ktorý informuje Závadčanov o tom, ako naložiť s odpadom po búrke, ktorá sa okresom prehnala v stredu podvečer.

Sprevádzalo ju husté krupobitie s dažďom a silný vietor.

V obciach sa usilovne pracovalo na odstraňovaní škôd počas noci, ľudia pracovali ďalej od skorého rána.

Zničené strechy aj cintorín

V obci Veľké Revištia v okrese Sobrance ľudia hovoria o pohrome, na ktorú nikdy nezabudnú.

Prietrž mračien a padajúce krúpy urobili z miestnych domov trosky.

Okrem poškodených striech a fasád je zničená aj časť miestneho cintorína.

„Pozrite sa, tam spadlo niekoľko stromov. Priamo na hroby. Zničené sú pomníky, bude to treba odpratať a opraviť. Hrôza,“ povedali nám miestni.

Obyvatelia Veľkých Revíšť vo štvrtok upratovali následky skazy. Ratovali svoje obydlia, čistili okolie.

Nezaháľala ani starostka Zuzana Boháčiková (nezávislá), ktorú sme stretli pri obecnom úrade.

„Hrôza to bola v stredu. Mohlo byť asi 16.30 a prišla veterná smršť, padali krúpy v tvare golfových loptičiek. Ničili všetko navôkol. V obci máme porozbíjané strechy, okná, popadané stromy,“ vymenovala starostka.

Dodala, že v obci je 126 domov a tretina z nich je poškodená, zničené sú strechy aj fasády.

Po asi 15-minútovej smršti museli rýchlo konať.

„Ak by sme nemali dobrovoľných hasičov, neviem, čo by sme robili. Zrejme by sme to nezvládli, pomôcť prišli aj z Vyšnej Rybnice a Remetských Hámrov. Zničených je asi 40 striech, všetky, ktoré majú eternitovú krytinu. Ľuďom zateká do domov, rýchlo sme riešili, ako diery v krovoch prekryť.“

Pomohli hasiči, prekrývali domy plachtami

Podľa starostky smršť zničila aj autá a úrodu, to je však najmenší problém.

„Pokojne môžem povedať, že 30 percent domov má škody a to nespomínam hospodárske budovy či skleníky. Všetko je zničené. Našťastie sa nám do noci podarilo pozakrývať provizórne miesta na strechách a ľudia si v domoch našli suché miesta, aby v nich vedeli spať.“

Boháčiková ocenila pomoc ľudí z okolitých obcí, bez nich by situáciu nezvládli.

„Armáda k nám ešte nedorazila. Žiadala som, aby nám prišli pomôcť odstrániť kalamitu aspoň na cintoríne. Čo sa týka škôd, tie budú obrovské. Aké, to budeme vedieť, až keď ich každý individuálne vyčísli,“ uzavrela Boháčiková.

Dobrovoľní hasiči sa vo Veľkých Revištiach nezastavili.

„Robíme nepretržite, takmer sme nespali. Pomoc treba všade, kam sa len pozriete. Dnes sme už prikryli desať domov. Ak nepomôžeme my, neviem kto,“ povedal nám dobrovoľný hasič.

Hukot, akoby letelo lietadlo

Najviac postihnutou obcou po búrkach je Závadka v okrese Michalovce.

Pri prvom pohľade obec pripomína vojnovú zónu. Akoby sa počasie zbláznilo a zdevastovalo tam takmer všetko.

