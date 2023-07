Po zipline sa spustí jeden z piatich. Ako po roku funguje veľká investícia župy

V obci nemá kto kosiť, zipline zverila firme.

BEŇATINA, GOMBASEK. O zipline ponad travertínový Beňatinský lom hovoril Košický samosprávny kraj ako o jednom z najväčších investičných projektov minuloročnej sezóny.

Odvážny a unikátny, vďaka ktorému sa dá doslova preletieť ponad azúrovo modrú hladinu populárneho jazera v romantickom prostredí bývalého kameňolomu.

Aj takto prezentovala župa investíciu za 200-tisíc eur z dotačnej schémy Terra Incognita.

Zipline otvorili vlani v závere augusta.

Jazdu na oceľovom lane dlhom 180 metrov a vo výške 35 metrov si nenechal ujsť ani župan Rastislav Trnka (nezávislý).

„A že východ zaostáva? Čo? Košický samosprávny kraj vám zaplatil krídla. V Beňatine máme zipline dlhý 180 metrov a 35 metrov ponad vodnú hladinu. Chcete získať na chvíľu krídla a vykašlať sa na problémy? Tak príďte,“ pozýval na turistickú novinku v závere vlaňajšieho septembra, približne mesiac pred spojenými supervoľbami, v ktorých obhájil svoj mandát.

O pár týždňov nato si spravil selfie na X-Line Zipline Dubai počas dovolenky v Spojených arabských emirátoch s komentárom, že v zahraničí zbiera svetové nápady pre kraj.

Košický župan Rastislav Trnka na povolebnej dovolenke v Dubaji čerpal aj inšpiráciu pre ďalšie adrenalínové atrakcie v kraji. (zdroj: FB R. Trnka)

Ďalší zipline by mali pravdepodobne ešte túto sezónu otvoriť pri Gombaseckej jaskyni v Rožňavskom okrese.

Na budúci rok by mal zase na Zemplínskej šírave v katastri obce Vinné vzniknúť druhý spolu s vyhliadkovou vežou.

Kraj podporil prvý projekt 200-tisíc eurami, druhý sumou 190-tisíc.

Obec zverila zipline firme

S nápadom vytvoriť ponad jazero zipline prišla obec Beňatina v Sobranskom okrese, v ktorej žije 180 obyvateľov.

Po úspešnom vyhodnotení projektu získala dotáciu od župy.

Starosta Štefan Minčák (Smer) pri otvorení ziplinu hovoril, že sa inšpiroval zahraničím. Charakterizoval ho ako atrakciu, akej široko-ďaleko nebude páru.

Beňatina musí projekt ziplinu udržať päť rokov. Takto jej to stanovujú podmienky dotácie.

Obec zverila prevádzku atrakcie súkromnej firme Realsteel, s. r. o., so sídlom v Komárovciach.

Majú uzatvorenú zmluvu na dobu určitú, teda do konca tohto roka, o nájme lanovej dráhy.

Podľa kontraktu má firma platiť obci polovicu z mesačnej tržby z predaja vstupeniek.

Starosta: Len zipline nestačí

Minčák pre Korzár hovorí, že obec nemá kapacitu na to, aby zipline prevádzkovala.

Zároveň pripomína, že obsluhovať lanovú dráhu môže jedine prevádzkovateľ, ktorý disponuje certifikátom o absolvovaní odborného školenia.

„Potrebujete na to brigádnikov aj stálych zamestnancov. U nás nemá kto v obci kosiť, na to by sme nemali financie,“ vysvetľuje.

Starosta vraví, že návštevnosť úzko súvisí s počasím. Ak je veterno alebo daždivo, ľudia neprídu.

Vlani otvárali takmer v závere sezóny, preto podľa neho ťažko hodnotiť návštevnosť.

Do spustenia atrakcie by obec išla opäť, ale Minčák dopĺňa, že lanová dráha na výrazné oživenie turistického ruchu nestačí.

„Viete, ľudia prídu raz a presýti sa im to. Ak ich tu chceme mať dlhšie, potrebujeme ďalšiu infraštruktúru.“

Hovorí o bufete pri jazere, infocentre či sprevádzkovaných sociálnych zariadeniach.

Pri Beňatinskom jazere tiež zokruhovali turistický chodník, na ktorom pribudli vyhliadky či fotopoint.

Prevádzkar: Je to na konci sveta, sme spokojní

Zipline je otvorený od 10.00 do 18.00 tri dni v týždni: v stredu, v piatok a v nedeľu.

Dni, kedy majú otvorené, vyberali podľa skúseností z minulého roka.

Majiteľ Realsteel Pavel Novák avizuje, že ak sa počet návštevníkov zvýši, rozšíri prevádzkové hodiny.

Hovorí, že aktuálne majú denne približne 50 návštevníkov, ktorí sa na zipline spustia.

„Na to, že je to na konci sveta, sme spokojní. Čísla sa nám dvíhajú, ale zase aby ten zipline zarobil milióny, to nie.“

Novák pokračuje, že na obsluhu zipline sú potrební štyria zaškolení pracovníci, dvaja hore a dvaja dole.

„Ide o odborne školený personál, ktorý má záchranárske a horolezecké skúšky. Máme aj iných brigádnikov, ale tí nesmú obsluhovať lanovú dráhu.“

Podľa Nováka len minimum klientely tvoria návštevníci z Michaloviec či Sobraniec, zväčša pochádzajú zo stredného či západného Slovenska.

Zipline si prídu obzrieť taktiež východniari žijúci v zahraničí.

„Často počúvame, že sme nejakí lacní, že v Nemecku alebo Rakúsku zipline stojí 50 - 90 eur. My si však uvedomujeme, v akom regióne sa nachádzame.“

Jedna jazda nad lomom u nich stojí 10 eur.

Keďže minuloročná sezóna bola krátka a daždivá, Novák konštatuje, že ju ukončil v mínusových číslach.

Verí však, že tento rok sa to otočí.

Jeden z piatich

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, ktorá sa zaoberá marketingom, rozvojom destinácií či vytváraním produktov cestovného ruchu, je s investíciou do Zipline Beňatina spokojná.

„Aktuálne podľa čísel od prevádzkovateľa môžeme povedať, že o zipline je záujem,“ uviedla jej výkonná riaditeľka Lenka Vargová Jurková ešte v júni.

Novák konštatuje, že turistov prichádza podstatne viac, ale nenaberú odvahu letieť ponad tyrkysovo sfarbenú vodu, ktorú často prirovnávajú k Plitvickým jazerám v Chorvátsku.

„Príde kvantum ľudí, ale zvezie sa jeden z piatich. Zipline má veľké prevýšenie, treba nabrať odvahu. Ľudia sú však zvedaví, každý, kto príde, hovorí, že je u nás konečne niečo, na čo sa dá pozrieť.“

Novák zároveň pripomína, že táto atrakcia nie je len „o lane a spustení sa na ňom“, ale má pritiahnuť návštevníkov, aby sa do tejto lokality prišli pozrieť.

