Vyhliadková veža, bludisko, wellness pod hviezdami. Ako má ožiť slovenské more

Kraj podporil šesť projektov na Šírave.

DOLNÝ ZEMPLÍN. Deklarujú, že sú zmysluplné, udržateľné a majú napomôcť rozvoju cestovného ruchu v dolnom Zemplíne.

Pozreli sme sa na projekty, ktoré v tejto lokalite na tento rok finančne podporil Košický samosprávny kraj (KSK) z grantovej výzvy Terra Incognita.

Krajská organizácia na podporu cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus rozdelila na tento rok 514-tisíc eur na šesť projektov v dvoch kategóriách na Zemplínskej šírave, vo Vinnom, v Strážskom a v Brehove v okrese Trebišov.

Takmer dvestotisíc

V kategórii veľké rozvojové projekty najvyššou sumou 190-tisíc eur podporila výstavbu 21-metrovej vyhliadkovej veže Yacht Village s adrenalínovou zipline šmykľavkou na Zemplínskej šírave v katastrálnom území obce Vinné.

„Stále sme ešte v štádiu prípravy, ide o zložitejší projekt, aktuálne preverujeme statické výpočty,“ hovorí investor Peter Petrovka.

Na stránkach Korzára pred vyše tromi rokmi predstavil developerský projekt Yacht Village II medzi strediskami Hôrka a Medvedia hora, podľa ktorého po etapách mali vzniknúť bungalovy, lodenica, reštaurácia, amfiteáter, chodník, zipline i záchytné parkovisko.

Zámer vzbudil značnú pozornosť. Jednak preto, že projekt, ktorého súčasťou mali byť súkromné bungalovy postavené na pilótach pri vode, sa robil na štátnych pozemkoch prenajatých od Slovenského vodohospodárskeho podniku.

A tiež pre obavy miestnych obyvateľov, ktorí upozorňovali na to, že nová rezidencia odreže prístup verejnosti k vode, že stavba nie je v súlade s územným plánom a je veľkým zásahom do územia.

Starosta Vinného Marián Makeľ (nezávislý) naopak tvrdil, že projekt je prínosom pre cestovný ruch na Zemplínskej šírave.

„Táto plocha nikdy turisticky využívaná nebola. Je to všetko zarastené s príkrymi svahmi, verejnosť tam ani nechodila. Nie sú tam pláže, ani nič. Do tejto lokality roky nikto nevkročil,“ povedal vtedy.

Samospráva zámer podporila, schválila a výstavba stále prebieha.

Priletí vrtuľník

Prípravné stavebné práce na vyhliadkovej veži by sa mali začať v jesenných, respektíve zimných mesiacoch.

Predchádzať im bude príprava podkladov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

„Jednu z veží plánujeme umiestniť na miesto žeriavom, druhú, na ostrove, pomocou vrtuľníka ako skladačku. Bude to rarita,“ spresňuje Petrovka. Udiať by sa to malo v jarných mesiacoch.

Zipline by mal spojiť projekt Yacht Village II s neďalekým malým ostrovom. (zdroj: kataster nehnuteľností)

Projekt musí byť ukončený do konca budúcoročného októbra.

Do 30 dní od jeho ukončenia musí úspešný žiadateľ o dotáciu použité finančné prostriedky vyúčtovať.

Koľko presne investor Petrovka doloží na vežu a zipline z vlastného vrecka, nepovedal.

„Projekt je drahý, ide o veľa peňazí. Úprimne poviem, že neviem, na akej sume sa zastaví, ceny sa v dnešnej dobe rýchlo menia,“ dodáva.

Veľký investičný zámer by mal vyrásť na pozemkoch štátu - teda na brehu aj ostrove - v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. Vodohospodári však reagovali, že takýto projekt im zatiaľ na zaujatie stanoviska nebol predložený.

Majú rozvojový potenciál

Druhým veľkým rozvojovým projektom na Zemplíne je vybudovanie prírodného bludiska Živá krajina v Brehove.

Kraj podporil realizátorskú eseročku Bamara sumou 170-tisíc eur.

K detailom projektu sa jej zástupca nechcel vyjadriť skôr, ako podpíše zmluvu.

Podľa výkonnej riaditeľky KOCR Lenky Vargovej Jurkovej zmluvy podpisujú priebežne podľa doručenia všetkých potrebných dokumentov zo strany žiadateľov.

„Oba projekty považujeme za zrealizovateľné a zároveň v nich vidíme obrovský potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v lokalite dolný Zemplín,“ povedala.

