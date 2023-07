Predbiehal auto mestskej polície a havaroval. Nafúkal 2,56 promile

Vodič skončil v cele, hrozí mu väzenie.

VEĽKÉ KAPUŠANY. Polícia z okresu Michalovce vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej vzniku prispel alkohol.

Ako informovala polícia, v pondelok popoludní viedol 55-ročný vodič motorové vozidlo značky Mercedes Benz od Základnej školy P. O. Hviezdoslava v smere k Mestskému úradu vo Veľkých Kapušanoch.

„Po predbiehaní motorového vozidla hliadky mestskej polície pri zaraďovaní sa späť do jazdného pruhu nezvládol riadenie. Prednou pravou časťou svojho vozidla narazil do tam zaparkovaného a stojaceho vozidla značky Peugeot a následne do stromu," uviedla polícia.

