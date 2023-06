Pri Bunkovciach plánujú výstavbu fotovoltickej elektrárne za 18 miliónov eur

Do prevádzky ju chcú spustiť v apríli 2025.

BUNKOVCE. Pri obci Bunkovce v okrese Sobrance, na pozemku o celkovej výmere viac ako 570-tisíc metrov štvorcových plánujú výstavbu novej fotovoltickej elektrárne s celkovým výkonom 30MW.

Predmetom činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie.

Predpokladané investičné náklady predstavujú sumu približne 18 miliónov eur. V zámere na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA to uviedla spoločnosť Green energy estate.

Začiatok výstavby v januári 2024

Celý navrhovaný fotovoltický systém bude pozostávať z viac ako 54-tisíc kusov fotovoltických panelov. Ich presný počet bude závisieť od konkrétneho typu.

„Celá sústava bude pozostávať zo súboru zariadení. Jadro fotovoltického systému budú tvoriť fotovoltické moduly, ktoré sa skladajú z navzájom poprepájaných fotovoltických článkov. Jedná sa o veľkoplošné diódy, ktoré sa chovajú ako generátory prúdu pri dopade slnečného žiarenia,“ uvádza sa v zámere.

Spoločnosť plánuje spustenie výstavby v januári budúceho roku s tým, že začiatkom roku 2025 plánuje uvedenie elektrárne do skúšobnej prevádzky. Do trvalej prevádzky by mala byť elektráreň uvedená v apríli 2025.