Župa nesúhlasí s rušením detskej pohotovosti, ešte nedávno pritom vravela o kompromise

Pacienti by museli dochádzať.

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) nesúhlasí s rušením detskej pohotovosti v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov, ku ktorému by podľa ministerstva zdravotníctva malo dôjsť od novembra 2024.

V tejto veci bude s ministerstvom ešte rokovať.

Informovala o tom v stredu hovorkyňa KSK Anna Terezková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z Kráľovského Chlmca do Michaloviec a Trebišova

Pacienti by po zrušení spádovej oblasti v Kráľovskom Chlmci museli za zdravotnou starostlivosťou dochádzať do Michaloviec alebo Trebišova.

Do Trebišova je to 56 kilometrov, do Michaloviec 25.

„Košický samosprávny kraj nesúhlasí s rušením tejto ambulantnej pohotovostnej služby, pretože na stretnutí s kolegami županmi v našom kraji sme sa dohodli na ďalších spoločných krokoch. Dištancujeme sa preto od vyjadrení ministerstva, že samosprávne kraje, vrátane košickej župy, súhlasili s týmito zmenami. Múdrejší budeme po rokovaní s ministrom zdravotníctva, avšak nesúhlasíme s tým, ako sa to celé komunikuje smerom navonok," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pohotovosti chcú rušiť, rodičia pocestujú aj desiatky kilometrov. Cynické, vraví primátor Čítajte

Predtým vraveli o kompromise

Pritom len pred týždňom župa vydala tlačovú správu, v ktorej hovorila o rušení detských pohotovostí ako o kompromise.

„Zredukovanie pôvodných sedem pevných bodov na päť, samozrejme s dostatkom slúžiacich lekárov, je oproti pôvodnej koncepcii bývalého ministra zdravotníctva kompromisom, pri ktorom si v súčasnom stave zdravotníctva ešte dokážeme predstaviť zabezpečenie tohto druhu zdravotnej starostlivosti pre pacientov v kraji na adekvátnej úrovni," uviedla vtedy župa.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Redukcia siete detských pohotovostí je kompromisom, hodnotí košická župa Čítajte

Z okolia do Košíc

Krajská samospráva aktuálne pripomína, že v kraji funguje v súčasnosti sedem ambulancií pevných bodov pre ambulancie pevnej APS pre deti a dorast, a to Košice, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov a Kráľovský Chlmec.

Ministerstvo zdravotníctva už rozhodlo o zrušení detskej pohotovosti v Moldave nad Bodvou, ktorá však nebola otvorená a teda neposkytovala zdravotnú starostlivosť pre pacientov.

Podľa vyhlášky rezortu zdravotníctva by mala byť od 2. júla 2024 zrušená detská pohotovosť pre okres Košice-okolie. Keďže pre okresy Košice a Košice-okolie sú v súčasnosti dve pohotovosti a obidve sa nachádzajú v Košiciach, pacienti by zmenu podľa kraja nemali pocítiť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pediatrov výrazne ubúda. Do poldruha roka má skončiť tretina detských pohotovostí Čítajte

Najväčší problém je Kráľovský Chlmec

„V Košickom kraji sa majú rušiť tri APS – v Moldave nad Bodvou, ktorá nefunguje, v Košiciach, kde sa to dá zabezpečiť aj inak. No najväčší problém je v Kráľovskom Chlmci, kde je slabšia dostupnosť a značná vzdialenosť do Trebišova i Michaloviec. Okrem toho pri tejto ambulantnej pohotovostnej službe treba brať do úvahy aj jazykovú otázku, keďže v iných nemocniciach v kraji sa občania s maďarskou národnosťou môžu mať problém dorozumieť," skonštatoval Trnka.

Rušenie APS v Medzibodroží a stiahnutie lekárov do Trebišova či Michaloviec situáciu podľa neho nevyrieši.

Samosprávne kraje Slovenska združené v SK8 uvítali, že ministerstvo zdravotníctva prejavilo vôľu rokovať.

Predseda KSK verí, že dôjde k dohode, a teda k zachovaniu detskej pohotovosti v Kráľovskom Chlmci.