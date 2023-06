Detské oddelenie zavreli. Riaditeľ nemocnice: Pediatri chýbajú najmä v malých mestách

Lekárov odstrašila aj avizovaná kategorizácia.

Bolo to v 90. rokoch, keď pediatria ešte patrila medzi obľúbené odbory. Keď išiel súčasný riaditeľ a pediater nemocnice v Trebišove JURAJ BAZÁR po ukončení lekárskej fakulty na pohovor do detskej nemocnice v Košiciach, bolo tam jedno voľné miesto a približne 20 záujemcov. Vedenie nemocnice si lekára vyberalo.

„Dnes mám pocit, že pomer je približne opačný. Je veľa voľných miest a málo záujemcov. To sa stalo za posledných 30 rokov,“ opisuje Bazár.

Detské oddelenie v nemocnici v Trebišove je od júna zatvorené. Nie je tam dostatok pediatrov. Riaditeľ v rozhovore vraví, že generácia súčasných absolventov lekárskych fakúlt si vyberá iné odbory ako pediatria. Už to pre nich nie je atraktívne a láka ich skôr práca na očnom či kožnom oddelení.

Čo ich môže odrádzať, je napríklad náročná komunikácia s rodičmi. „Vo väčšine prípadov dospelej medicíny príde za lekárom chorý pacient, a ak aj príde sám alebo s príbuzným, nie je to také, ako keď príde vystresovaný rodič, že jeho dieťa je choré,“ opisuje Bazár. Už len stres z toho rodiča spôsobí, že komunikácia je niekedy ťažká. „Dnes v spoločnosti prevláda pohľad, že pacient má mať na všetko právo, a to ihneď. No nie vždy to tak funguje.“

V rozhovore tiež opisuje: Prečo na pohotovosti narastá počet ošetrení, ktoré sa dajú riešiť u obvodného lekára

Prečo je niekedy už pred otvorením pohotovosti vonku rad ľudí

Čo bude s detským oddelením v Trebišove

Ako zmenila situáciu v Trebišove novootvorená nemocnica Bory

V trebišovskej nemocnici je od júna dočasne uzatvorené pediatrické oddelenie. Posledné mesiace ste aj vy pomáhali na tomto oddelení. Ako to tam pred uzatvorením vyzeralo?

- V priebehu mája sme sa dostali do takej situácie, že sme museli z vážnych personálnych dôvodov obmedziť prevádzku detského oddelenia. Zabezpečiť náročnú 24-hodinovú nepretržitú prevádzku s tromi lekármi nebolo možné. V súčasnosti sú detské oddelenie a detská pohotovostná ambulancia dočasne uzatvorené. Oddelenie novorodencov aj pôrodnica však fungujú v plnom rozsahu.

V súčasnosti sa veľa hovorí o situácii s pediatrami na Slovensku aj v súvislosti s rušením alebo obmedzovaním detských pohotovostí. Argumenty napríklad sú, že priemerný vek pediatrov a pediatričiek je vysoký, je ich málo, sú preťažení. Aký je dôvod nedostatku pediatrov v Trebišove? Je to vekový problém?

- Faktorov je viac. Jedným z globálnych je, že máme celkový nedostatok lekárov, nielen pediatrov. A nie je to problém len Slovenska, ale aj okolitých krajín. Sú však niektoré odbory, v ktorých je nedostatok ešte výraznejší a podporuje to aj fakt, že množstvo lekárov je v dôchodkovom veku. Ich vekový priemer je veľmi vysoký.

Druhý faktor má tiež globálny charakter. Väčšina absolventov medicíny si na prácu vyberá skôr veľké mestá a chcú pracovať vo veľkých fakultných nemocniciach. Je to trend na celom Slovensku, ak teda neodídu do zahraničia. Faktom tiež je, že generácia súčasných absolventov lekárskych fakúlt si vyberá iné odbory ako pediatria. Už to pre nich nie je atraktívne.

Aké iné odbory sú pre nich atraktívnejšie?

- Napríklad u nás práca na kožnej či očnej ambulancii. Pozorujeme tam zvýšený záujem. V každom regióne to môže byť iné, každopádne to často nezohľadňuje lokálne ani národné potreby.

Ako to bolo v čase, keď ste končili lekársku fakultu vy? Bol vtedy väčší záujem o pediatriu?

- Bolo to v 90. rokoch, v tom čase patrila pediatria medzi obľúbené odbory. Keď som išiel po ukončení lekárskej fakulty na pohovor do detskej nemocnice v Košiciach, bolo tam jedno voľné miesto a približne 20 záujemcov. Vedenie nemocnice si lekára vyberalo. Dnes mám pocit, že pomer je približne opačný. Je veľa voľných miest a málo záujemcov. To sa stalo za posledných 30 rokov.

Čím si vysvetľujete, že záujem o pediatriu klesá? Môže byť dôvodom aj to, že je dnes ťažšie pracovať s rodičmi, napríklad keď odmietajú očkovanie?

- Netýka sa to len pediatrie. Ako som spomínal, aj iné odbory, v minulosti atraktívne, sú teraz menej obľúbené. Faktor náročnosti komunikácie s rodičmi je však v pediatrii veľmi významný. Vo väčšine prípadov dospelej medicíny príde za lekárom chorý pacient, a ak aj príde sám alebo s príbuzným, nie je to také, ako keď príde vystresovaný rodič, že jeho dieťa je choré. Už len stres z toho rodiča spôsobí, že komunikácia je niekedy ťažká. Dnes v spoločnosti prevláda pohľad, že pacient má mať na všetko právo, a to ihneď. No nie vždy to tak funguje.

Ako to myslíte?

- Nedávno sa napríklad prezentovala legislatívna úprava, ktorá má riešiť, že dieťa do 15 rokov má mať zákonný nárok na to, aby s ním bol sprievod na izbe, napríklad keď je hospitalizované. Proti tomu nič nemám, ale nikdy sa neriešia kapacitné možnosti. Často narážame na to, a stretáva sa s tým aj lekár v ambulancii, že rodičia majú nereálne očakávania vyplývajúce zo všeobecného povedomia, že na to majú zákonný nárok.

Ďalšia vec je to, že služby v nemocnici, či už je to na urgentných príjmoch alebo pohotovostných ambulanciách, sú do značnej miery zneužívané. Dramaticky narastá počet ošetrení, ktoré sa dali riešiť počas dňa u obvodného lekára. Narastajú aj očakávania rodičov od lekárov a, samozrejme, svoj podiel na tom má aj celková nálada v spoločnosti, ktorá práve neprospieva dôvere medzi lekárom a pacientom.

Je zneužívanie pohotovostí skôr novodobý trend, alebo to pozorujete už dlhšie?

