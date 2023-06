Strecha domu? Stačí garáž. Takú fotovoltiku, akú jej urobili kreatívni montéri, už nechce

Čaká, kým si prídu po nefunkčné panely.

SEČOVCE. Na začiatku bola snaha zmodernizovať kúrenie, ušetriť a urobiť čosi pre zelenšiu planétu.

Sečovčanka Anna Kačurová sa pre namontovanie fotovoltických panelov na zrekonštruovaný rodinný dom rozhodla práve z týchto pohnútok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dnes vysnívané kúrenie nemá, len hrubý fascikel s korešpondenciou s dodávateľskou firmou, právnikmi i súdmi, na garáži sú nefunkčné panely a hrozí jej, že nasledujúcu zimu bude musieť prežiť v podnájme.

„Oklamali ma,“ hovorí.

Firmu si našla na internete

Dodávateľa fotovoltiky na strechu zrekonštruovaného rodinného domu začala Anna Kačurová hľadať na internete pred poldruha rokom.

„Rozhodla som sa dať si namontovať podlahové kúrenie. Keďže je to drahý špás, pomohla by mi lacnejšia energia zo slnka,“ hovorí.

Uvedomovala si zvýšený záujem i dlhšie čakacie lehoty, preto sa poponáhľala a začiatkom vlaňajška kontaktovala eseročku Eco Technologies.

Prvá ponuka prišla na 10 fotovoltických panelov s výkonom 410 Wp za vyše päťtisíc eur s DPH. Neskôr ich počet stúpol na 12, cena na necelých 6 100 eur, bez štátnej dotácie na necelých 7 600 eur.

„Pracovník firmy si na internete prezrel môj dom, jeho umiestnenie, videl, ako a kde svieti slnko. Pri osobnom stretnutí spolu so zástupcom dodávateľskej spoločnosti panelov si všetko overili, tiež rozvody elektriny i nový elektromer. Ubezpečili ma, že keď ich umiestnia na strechu domu, od rána do večera bude na ne svietiť slnko,“ pokračuje.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fotovoltika ich stála tisíce, elektrinu nevyrába. Distribučka to rieši mesiace Čítajte

Anna: Oni sú odborníci

Firma podľa Kačurovej s dodávkou materiálu súrila, panely dodala v časovom predstihu.

„Dávala som si robiť betónový plot, celý dvor som mala plný rôzneho materiálu. Nechcela som ich nechať vonku, aby sa nepoškodili, neboli zabalené v originálnom obale. Uskladnila som ich v garáži, auto som nechala na dvore. Na montáž som čakala mesiac,“ hovorí.

Na jej veľké prekvapenie sa partia montážnikov rozhodla namontovať panely namiesto na strechu domu na garáž na dvore.

„Presviedčali ma, že je to výborná poloha, že je to lepšie. Spoľahla som sa na to, veď oni sú odborníci, oni tomu rozumejú a oni musia najlepšie vedieť, kam panely umiestniť. Prišli bez vysokozdvižnej plošiny, ktorú by pri montáži panelov na kolmú strechu potrebovali. Skrátka, vybrali si jednoduchšie miesto na montáž,“ hodnotí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Invalidný dôchodca kúpil elektrický vozík, má s ním samé starosti Čítajte

V zime sneh, v lete prach

Až neskôr podľa nej vysvitlo, že na panely vrhá tieň vysoký orech, ktorý v tom čase nemal listy, i rodinný dom v susedstve.

Navyše musela zbúrať časť steny na jednej garáži, znížiť strechu na druhej a odstrániť hospodársku budovu, ktoré prekážali a tienili.

Panely umiestnili takmer vodorovne.

„Usádzal sa na nich prach, sneh, jednoducho všetko toto znižovalo ich výkon,“ zdôrazňuje.

Montážnici panely po namontovaní ešte v ten istý deň spustili.

„Nemala som súhlas od dodávateľa elektriny. Pôvodnú žiadosť museli stiahnuť, lebo sa týkala montáže na strechu domu, nie na garáži. Má sa to robiť presne naopak,“ hovorí.

Chýbali doklady

Podľa Anny Kačurovej ani firma, ani externí montážnici, ktorých si firma najala, jej nedodali zmluvu o diele, výkresovú dokumentáciu, záručné listy, fotodokumentáciu či jednopólovú schému zapojenia.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť