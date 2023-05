Grófske kúpele zničili vandali, spustili petíciu za obnovu. Iné kraj kúpil, Byštu nechce

Liečivá voda odpočíva v zemi.

BYŠTA. Kedysi grófske kúpele Byšta v okrese Trebišov sú v dezolátnom stave.

Prevádzku ukončili v roku 2006 a odvtedy sa na nich podpísal zub času a vyčíňanie vandalov.

Rozkradnutý interiér dnes už len okrajovo pripomína niekdajšiu zašlú slávu tohto kúpeľného miesta.

Liečiť sa tam chodili najmä na reumatické choroby tisíce ľudí.

Obec Byšta sa teraz snaží petíciou dosiahnuť, aby sa kúpeľníctvo na toto miesto vrátilo.

Majiteľom kúpeľov a blízkeho kúpaliska je rodina Horkayovcov z Košíc.

Keď sme sa boli pozrieť, ako dnes kúpele vyzerajú, nevedeli sme ich nájsť.

Oslovili sme partiu chlapov, ktorá pri blízkej reštaurácii pílila stromy.

„Čo hľadáte? Kúpele? Jaj, to už musíte do lesa. Veľa tam neuvidíte. Je to rozkradnuté a zničené. Kdeže sú tie časy, keď sem chodievali ľudia so zdravotnými problémami. Poďte so mnou, ukážem vám, kadiaľ sa k nim dostanete,“ s ochotou nás odprevadil jeden z piliarov.

Všetko je zdevastované

Naskytol sa nám nemilý pohľad. Kúpeľné budovy sú zarastené náletovými drevinami, vstupné dvere porozbíjané, prípadne už nie sú vôbec.

Vnútro je zdevastované, elektrické káble vytrhnuté.

V objektoch sú pozostatky po posteliach, ale aj kúpeľných vaniach.

Objavili sme aj bývalú saunu s ochladzovacím bazénom. Dnes je už zničená a nepoužiteľná.

Podobne tak technológie, kedysi slúžiace na distribúciu liečivej vody.

