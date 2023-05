Rekonštrukcia mosta medzi Zemplínskou Širokou a Palínom je hotová

Práce trvali rok.

Most už môžu využívať motoristi. (Zdroj: KSK)

MICHALOVCE. Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil rekonštrukciu 14-metrového mosta na ceste II/555 medzi obcami Zemplínska Široká a Palín v okrese Michalovce.

Práce na obnove sa začali v máji 2022 a trvali približne rok, kraj na to zo svojho rozpočtu vyčlenil 198 000 eur. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.

Rekonštrukcia mosta prebiehala v dvoch etapách. Po odstránení mostného zvršku až po nosnú konštrukciu odbúrali dva krajné nosníky typu "Hájek", ktoré boli nahradené železobetónovou časťou spriahnutou s pôvodnými nosníkmi.

"Následne bola zrealizovaná spriahajúca doska spolu s nadbetonávkou časti krídel. V ďalšom kroku bola zhotovená nová hydroizolácia mosta a betonáž železobetónových ríms," uviedla krajská samospráva.

Práce zahŕňali aj osadenie nového odvodňovacieho systému a oceľových zábradlových zvodidiel.

Došlo aj k úprave okolia mosta a koryta kanálu. V závere vozovku vedúcu cez most potiahli novým asfaltovým kobercom a zhotoviteľ spevnil aj krajnice cesty.

"Ide o ďalší most vo vlastníctve župy, ktorý bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, až v šiestom zo siedmich stupňov. Roky zanedbávaná údržba vyústila do stavu, že sa v roku 2019 zrútila pravá rímsa mosta. Ide o most zo 60. rokov minulého storočia, ktorý od čias svojej výstavby nebol komplexne rekonštruovaný," povedal predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).