Pri nehode auto prevrátil na strechu. Pre ťažko zraneného vodiča priletel vrtuľník

Sedemdesiatnik narazil do mostíka.

BUNKOVCE. V stredu krátko popoludní viedol 70-ročný vodič z okresu Sobrance motorové vozidlo Hyundai Tucson po ceste v obci Bunkovce v smere na Nižnú Rybnicu.

Pravdepodobne nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla.

Podľa polície prešiel do protismeru, kde zišiel do priekopy a následne narazil do betónového mostíka. Po náraze sa vozidlo prevrátilo na strechu.

Vodič bol leteckou záchrannou službou transportovaný do nemocnice, pričom podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia.

(zdroj: FB Polícia SR - Košický kraj)

