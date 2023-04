Pôrodnice v Kráľovskom Chlmci a Snine majú od nového roka zaniknúť

Pacientky presunú do nemocníc v okolí.

SNINA, KRÁĽOVSKÝ CHLMEC. Pôrodnice v Snine, Kráľovskom Chlmci, Revúcej, Myjave a Partizánskom majú od nového roka zaniknúť.

Ide o pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí.

Pacientky budú presunuté do nemocníc v okolí.

Vyplýva to z výsledkov ďalšej fázy optimalizácie siete nemocníc, o ktorej na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Michal Palkovič.

Kam pacientky presunú

Rezort ubezpečil, že okolité nemocnice deklarovali, že presunuté pôrody zvládnu.

Pacientky z okolia Sniny budú prijímať nemocnice v Humennom, Vranove nad Topľou a Michalovciach.

Z Kráľovského Chlmca sa pôrody presunú do Trebišova a Michaloviec. Z Revúcej do Rožňavy a Rimavskej Soboty, z Myjavy do Skalice, Piešťan a Trenčína.

Pacientky z Partizánskeho budú prijímať v Topoľčanoch a Bojniciach.

Nesplnili podmienky

V prvej fáze rezort nemocnice rozdelil do piatich úrovní a určil základné povinné medicínske programy, ktoré musia v danej úrovni spĺňať.

V druhej fáze ministerstvo rozhodlo o doplnkových programoch. Z celkovo 1075 požiadaných doplnkových programov nemocniciam schválil približne 77 percent.

Prihliadal pri tom na to, či sú schopné daný program poskytovať, či je po ňom dopyt, ale aj či spĺňajú personálne a materiálno-technické vybavenie na jeho poskytovanie.

Podmienkou na zachovanie pôrodníc bolo, aby nemocnica vykonala minimálne 400 pôrodov ročne.

Rezort navštívi dotknuté regióny

Palkovič informoval, že nemocnice môžu žiadosti o doplnkové programy opätovne podávať do konca mája.

"Všetky starosti, ktoré vznikli v regiónoch, budeme ďalej transformovať do adekvátnej odbornej komunikácie, ale budeme aj zohľadňovať niektoré špecifiká, ktoré vystali. Budeme pokračovať v hodnotení v ďalšom kole," povedal.

Avizuje, že rezort zdravotníctva v súvislosti s optimalizáciou nemocníc zefektívni komunikáciu.

Deklaruje, že spoločne so zástupcami samosprávnych krajov a odborným tímom navštívi regióny alebo nemocnice, ktorých sa má presun poskytovania zdravotnej starostlivosti týkať. Dohodol sa tiež na pravidelných stretnutiach a posilnení komunikácie smerom k pacientom.

"Mimo osobnej intervencie budeme používať letákovú komunikáciu či internetové stránky," doplnil.

Palkovič ozrejmil, že v nadchádzajúcich dňoch nemocniciam zašlú rozhodnutia o doplnkových programoch.

"Na základe štvrtkového stretnutia so zástupcami samosprávnych krajov bude pri každom rozhodnutí o neschválení doplnkového programu uvedené aj podrobné zdôvodnenie," dodal.