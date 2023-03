Môže za to zemetrasenie? Vrt v Moravanoch sa zobudil po polstoročí, prebudil aj Hegera

Mimoriadnu situáciu už starosta zrušil.

MORAVANY. Samovoľné vyvieranie banskej vody z prieskumného vrtu v Moravanoch v Michalovskom okrese znepokojilo starostu Vladimíra Čeklovského (nezávislý) a miestnych obyvateľov.

Voda s kalmi začala z vrtu pri obci vyvierať 9. marca.

Zaplavovala priekopu pri ceste druhej triedy, kde presakovala do podložia.

Hrozilo, že sa preleje do potoka, odkiaľ by sa mohla dostať do rieky Ondava.

V oblasti vyvierania vyhĺbili jamu a do naplnenia kapacít vodu odčerpávala najprv spoločnosť Nafta a potom obec.

Starosta 15. marca vyhlásil mimoriadnu situáciu.

Žiadne alebo zamietavé odpovede

Začiatkom tohto týždňa sa intenzita vyvierania vody výrazne zmiernila.

Hladina vody vo vrte bola pokojná aj počas štvrtkovej popoludňajšej návštevy povereného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati, predtým OĽaNO) v Moravanoch.

Do obce na Zemplíne ho priviedlo aj to, že k prieskumnému vrtu sa nikto nehlásil, a tak sa starosta Čeklovský obrátil so žiadosťou o pomoc a riešenie situácie na všetkých, ktorých pokladal za kompetentných.

Oslovil ministerstvá, inšpekciu životného prostredia, banský úrad a ďalšie štátne inštitúcie.

Nedostal žiadne, resp. negatívne odpovede.

„Tento vrt patrí všetkým a nikomu. Prieskumné vrty sa robili ešte pred vznikom akciovej spoločnosti Nafta. Nie je právne ošetrené, či naozaj prieskumné vrty patria pod správu tejto spoločnosti, alebo sa má o ne starať štát,“ povedal.

