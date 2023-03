Matovič rozosmial Michalovčanov: Som jeden z mála, čo v politike netrpí egom

Pri narážke na manželku zvýšil hlas.

MICHALOVCE. „Správam sa niekedy ako slon v porceláne. Som jeden z mála, ktorý v politike netrpí egom. Mnohým politikom sa stáva, že keď sa stanú poslancami, tak zrazu majú pocit, že im ráno aj kľučka vyká.“

Aj takýmito vyjadreniami ubezpečoval expremiér a exminister financií Igor Matovič (OĽaNO) asi päťsto účastníkov diskusie v Michalovciach, že debatovať s ľuďmi sa dá aj bez urážok.

Tie padali od časti publika, ktorá piskotom a prekrikovaním narúšala dvojhodinovú pondelkovú debatu.

Pri narážke na svoju manželku Pavlínu však reagoval podráždene. „Vyprosím si, aby ktokoľvek si obtieral ústa o moju manželku, ktorá za môj 15-ročný pobyt v politike len a len trpela,“ zvýšil hlas Matovič.

Naopak, s úsmevom prijal, keď mu do tváre asi z polmetrovej vzdialenosti jeden z účastníkov šplechol: "Mal som vás rád, ale s tým Šulíkom, odkedy ste sa dali dokopy, tak ste falat ch... u mňa, áno, to vám poviem..."

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Matovič: Hodia to Ficovi a Republike

Matovič prišiel do Michaloviec diskutovať bez ochranky o čomkoľvek.

Pokus o „kultivované repete“ načasoval po týždni na deň presne od diskusie poverených ministrov obrany a zahraničných vecí Jaroslava Naďa a Rastislava Káčera (obaja ex-OĽaNO, teraz Demokrati).

Diskutovali o roku vojny na Ukrajine a v sále čelili nevyberavým prejavom nesúhlasu - piskotu, výkrikom, bučaniu či skandovaniu.

Ministrovi Káčerovi povolili nervy a hlučné publikum nazval stádom paviánov, dobytkom a hulvátmi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Minister na búrlivej debate: Ziapete ako stádo paviánov, hulváti, dobytok, hanba vám Čítajte

„Rana je pomerne čerstvá. Čím skôr si treba nastaviť nejaké pravidlá, ako budeme komunikovať s druhými ľuďmi. Bojím sa, že situácia na Slovensku je taká extrémne vypätá, že keď budeme bičovať emócie v tom duchu ako Káčer, tak prídu voliť státisíce ľudí z radov nevoličov, ktorí to nehodia Káčerovi, ale na protest proti vládnym politikom to hodia Ficovi, Republike a podobným. Potom sa nám panenky všetkým pretočia, že získajú ústavnú väčšinu,“ varoval Matovič pri vysvetlení, prečo sa rozhodol diskutovať v Michalovciach.

Politikovi áno, voličovi nikdy

V politike podľa neho má byť dovolené, aby si politici vzájomne nadávali, ale nikdy by politik nemal prekročiť hranicu, že bude nadávať voličom.

„Politik verzus politik áno, ale politik verzus volič nie. Toto by mala byť hranica. Toto by si mal uvedomiť aj Káčer, nech nadáva mne, ale nie tým ľuďom,“ reagoval na to, že on sám neraz „počastoval“ svojich straníckych či koaličných partnerov prívlastkami idiot a debil.

Na otázku Korzára, prečo sa práve on ujal kritiky i úlohy vyškoliť ministra Káčera z diplomacie, mal Matovič pohotovú odpoveď.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť