Starší ľudia psychiatrom neveria, boja sa, že ich hneď zatvoríme, hovorí lekár

Odhadnúť u blízkych myšlienky na samovraždu môže byť veľmi ťažké, niekedy to nevidia ani psychiatri. „Mali sme, bohužiaľ, aj pacientku, ktorá sa u nás liečila dlhšiu dobu a mala byť prepustená do ambulantnej psychiatrickej starostlivosti. Darilo sa jej veľmi dobre, hovorila, že sa cíti oveľa lepšie a nič nenasvedčovalo tomu, že by si ešte mohla ublížiť. Pôsobila pokojne, vyrovnane. Po prepustení z nemocnice si však siahla na život,“ vysvetľuje psychiater MATÚŠ VIRČÍK.

Opisuje, že človek, ktorý sa už vedome rozhodne pre samovraždu, sa totiž niekedy navonok úplne upokojí, správa sa vyrovnane a neprejavuje žiadne náznaky toho, že by si chcel ublížiť. Nazýva sa to aj paradoxná reakcia.

V rozhovore sa tiež dočítate: - Prečo sú psychiatri na východe dostupnejší ako na západe - Aké fázy predchádzajú samovražde - Akým spôsobom je možné vyhľadať pomoc - Ako sa môže správať človek, ktorý sa rozhodne vziať si život - Či môže mať človek na samovraždu predispozície -Prečo je v našich štatistikách samovrážd viac u mužov ako žien

V poslednom období sme písali o viacerých samovraždách, išlo napríklad o skok v nákupnom centre či z kostolnej veže v centre mesta. Čo vedie človeka k takémuto spôsobu ukončenia života, teda na verejnosti?

- Sú to veľmi individuálne prípady a je ťažké povedať, prečo sa niekto rozhodne pre samovraždu. Ani v týchto prípadoch to nie je jasné a ak by som ich mal vysvetliť, boli by to len špekulácie. Väčšinou však ľudia skôr premýšľajú nad nejakým tichým miestom, kde by ich nikto nevyrušil a neprekazil im plán vziať si život. Pacienti, ktorí k nám prichádzajú po pokuse o samovraždu, však v mnohých prípadoch uvádzajú, že to bola pre nich naozaj posledná možnosť, ako ich trápeniu zabrániť. A naozaj nevideli žiadnu inú cestu.

V Michalovciach sa na začiatku roka stala veľká tragédia. Muž zastrelil svoju ženu, dve deti a potom seba. Vy pracujete ako psychiater v Michalovciach už istý čas, ako ste na to reagovali?

- Áno, na mňa to zapôsobilo aj trochu osobnejšie, keďže som z Michaloviec. Bývali sme blízko tejto rodiny, trochu som ich poznal. Nepúšťal by som sa do analyzovania tejto udalosti, môžem však povedať, že ako psychiatri sa stretávame aj s takýmito prípadmi. Sú to strašné udalosti, no v mysli človeka niekedy dôjde až k takému psychickému vypätiu, že si jednoducho siahne na život.

So žiadosťou o pomoc sa môžete obrátiť na krízové linky pomoci a poradne: Krízová linka pomoci 0800 500 333 a IPčko.sk sú anonymné, nonstop dostupné a bezplatné formy pomoci (poradna@ipcko.sk) Detská linka dôvery: 0907 401 749, www.linkadeti.sk Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 a online poradňa Ligy za duševné zdravie, kontakty na www.dusevnezdravie.sk/online-poradna Linka detskej istoty: 116 111 (www.ldi.sk)

Vaši pacienti teda hovoria, že samovraždou chceli uniknúť pred svojím trápením. O aké ide najčastejšie?

- Najčastejšie ide o finančné alebo rodinné problémy, teda všeobecne o rôzne psychosociálne faktory a existenčné ťažkosti, ktoré už ľudia nedokážu ďalej zvládať.

Jednou z možností je ísť za odborníkom, teda psychológom či psychiatrom, prípadne zavolať na anonymné linky pomoci. Veľa sa však hovorí o tom, že psychiatrov je málo, najmä detských, a je ťažké sa k nim dostať. Aká je dostupnosť liečby v Michalovciach? A ako je to na východnom Slovensku všeobecne?

