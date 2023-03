Moderátorka Kajtárová: Káčer bol emotívny, hovoril rečou tých, čo prišli vrieskať

Niekoho to mohlo aj šokovať, priznáva.

S redaktorkou TV Markíza GABRIELOU KAJTÁROVOU sme sa rozprávali o pondelkovej diskusii v Michalovciach, ktorú moderovala. Debata organizovaná rezortom diplomacie o roku vojny na Ukrajine s ministrom obrany Jaroslavom Naďom a ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerom bola mimoriadne búrlivá. Už v úvode sa z hľadiska ozývali hluk, pískanie a nenávistné pokriky...

Očakávali ste takúto búrlivú diskusiu v Michalovciach?

- Bola som pripravená na všetky alternatívy, že bude debata v pohode, až po možnosť, že ju budeme musieť úplne zrušiť, či už z bezpečnostných dôvodov, alebo pre to, že publikum bude natoľko hlučné, že debata nebude možná. Očakávali sme ešte aj horšie. Všetci sme vedeli, do čoho ideme.

Aj napriek tomu sme sa rozhodli, že to minimálne skúsime, že debatu nezrušíme, aj keď príde zorganizovaná skupina ľudí. Ministri vyvolávajú vášne u istej časti spoločnosti. Napríklad minister obrany Jaroslav Naď nie je u prorusky cítiacich ľudí obľúbený. Dalo sa očakávať, že prídu ľudia, ktorí mu to budú chcieť vykričať do tváre.

Boli tam aj konšpiračné médiá a aktéri konšpiračnej scény z Bratislavy. Prišli tam s tým, že vypískajú ministrov a povedia, že to bolo strašné fiasko, a publiku ponúknu informáciu, že Naď dostal v Michalovciach nakladačku. Teraz tlačia túto teóriu, respektíve predstavu o tom, čo sa udialo.

Nezarmucuje vás, že aj táto diskusia nastavila zrkadlo našej spoločnosti, že nie sme prístupní počúvať názory iných a vecne argumentovať?

- To my všetko vieme. Vidíme to v online priestore neustále. Ľudia agresívne reagujú vo verejnom priestore dlhodobo. Videli sme to aj v inom regióne, v Bratislave na protestoch to tiež cítiť. V Michalovciach sme nevideli nič, s čím by sme nerátali alebo čo by sme nevideli už predtým. Zarmucuje ma to dlhodobo. Je mi ľúto, že sme sa dostali do tohto bodu ako spoločnosť.

Toto je reálny obraz spoločnosti: malé percento krikľúňov a mlčiaca väčšina?

