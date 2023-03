Kameraman Žiaran o seriáli Iveta: Trebišov nám nevyhovoval, je príliš pekný

Myslel si, že krajania majú väčší zmysel pre humor.

Kameraman MARTIN ŽIARAN (46), trebišovský rodák, je označovaný za skutočného majstra kamery. Na konte má mnohé úspešné celovečerné filmy, napríklad Čiara, Učiteľka, Čistič, Hany, Na střeše, Marhuľový ostrov a ďalšie.

Za kamerou bol aj pri vzniku minisérií a televíznych seriálov Herec, Spravedlnost, Případ pro exorcistu, Prípady 1. oddelenia, Mesto tieňov, Slovania a iné. Žiaran je kameramanom aj niekoľkých dokumentárnych filmov Meky, Mečiar či série o kriminálnych prípadoch.

Spolupracuje s najznámejšími súčasnými režisérmi, akými sú Peter Bebjak, Jan Hřebejk, Jiří Mádl, Robert Šveda či Tereza Nvotová. Vlani získal Cenu Asociace Českých Kameramanů za vynikajúce kameramanské filmové dielo za film Správa. Žije v Prahe.

Úlohy kameramana sa zhostil aj v najnovšom seriáli Iveta Televízie JOJ. Scenáristom je Petr Kolečko, režisérom Jan Hřebejk. Práve seriál Iveta bol hlavnou témou nášho rozhovoru.

V rozhovore sa dočítate: Prečo bola prehnaná reakcia primátora Trebišova

Na čo sa treba pri seriáli Iveta sústrediť

Čo by divákom na seriáli odporúčal

Prečo sa seriál nenatáčal v Trebišove

Či vníma ako prekážku, že sa v seriáli nehovorí „správnym nárečím“

Aké spomienky z detstva ho viažu k Trebišovu

Aké miesta odporúča pozrieť si v Trebišove a kde robia najlepšiu zmrzlinu

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prvé diely seriálu vyvolali negatívne reakcie najmä zo strany Trebišovčanov. Primátor Trebišova Marek Čižmár napísal otvorený list riaditeľovi TV JOJ a s podnetom sa obrátil na Radu pre mediálne služby. Seriálu vytýka zosmiešňovanie života na východe, ba až dehonestáciu niektorých sociálnych skupín obyvateľstva. Myslíte si, že sú jeho vyjadrenia opodstatnené? Môže seriál podľa vás v obyvateľoch mesta vyvolať pocit urážky, krivdy a hnevu?

- Myslím si, že reakcia bola trochu prehnaná. Iveta je komediálna miniséria, nezobrazuje reálny život v Trebišove. To je, myslím si, zreteľné hneď po niekoľkých minútach prvej časti. Chápal by som takéto „urážanie sa“, keby išlo o dokument, v ktorom by sa prekrúcali fakty a vydávali by sa za realitu a za skutočný stav veci. Ale v prípade takéhoto zveličenia sa mi to zdá prehnané.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Primátor Trebišova Ivetu stále považuje za urážku. Poslal podnet na prešetrenie Čítajte

Očakávali ste takéto búrlivé negatívne reakcie zo strany Trebišovčanov? Rozumiete tomu, že im pri hodnotení chýba nadhľad a berú to všetko veľmi osobne?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť