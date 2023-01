Exprimátorku odsúdili za podvod v mestskej firme. Teraz je v nej konateľkou

Do funkcie ju vymenovali noví poslanci.

ČIERNA NAD TISOU, KOŠICE. Na päťročný trest odňatia slobody odsúdil košický okresný súd bývalú primátorku Čiernej nad Tisou Martu Vozárikovú (Most-HíD) a ďalších dvoch obžalovaných z obzvlášť závažného zločinu podvodu.

V kauze z roku 2011 išlo podľa obžaloby o podvodný vstup nových spoločníkov do Mestského podniku služieb (MPS) Čierna nad Tisou, s. r. o., čím mala mestu vzniknúť škoda za státisíce eur.

"Rozsudok nie je právoplatný. Prví traja obžalovaní zahlásili podanie odvolania priamo na pojednávaní. Rozhodovať o ňom bude Krajský súd v Košiciach," informovala hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová.

Odsúdili aj bývalého konateľa s manželkou

K neprávoplatne odsúdeným okrem exprimátorky patria aj bývalý konateľ firmy MPS Peter Brázda a jeho manželka Soňa, vtedajšia mestská poslankyňa.

Vo vlečúcej sa kauze Okresný súd Košice I rozhodol vlani 13. decembra tak, "že im každému uložil trest odňatia slobody v trvaní päť rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, zároveň im každému uložil peňažný trest vo výmere 5000 eur a pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, ustanovil náhradný trest odňatia slobody v trvaní jeden rok".

Obžalovaná bola aj Gabriela N. ako administratívna zamestnankyňa mestského podniku, ktorú však súd oslobodil, pretože skutok, ktorého sa mala dopustiť, nie je trestným činom.

Mesto prišlo o podiel vo firme

V MPS malo do roku 2011 stopercentný podiel mesto Čierna nad Tisou, v marci toho roku sa ďalšími spoločníkmi stali vtedajší konateľ firmy a mestská poslankyňa.

Podľa obžaloby k zmenám v obchodnom registri došlo na základe podvodu a sfalšovaným dokladom.

Mesto malo prísť o 43-percentný podiel vo firme a príslušný majetok v hodnote zhruba 400 000 eur.

Primátorka Marta Vozáriková zmeny v podniku za mesto potvrdila.

Obžalovaní vinu odmietajú

Obžalovaní na súde odmietli obvinenie a poškodenie mesta.

Dôvodom zmeny podľa nich mala byť ochrana mestského majetku vzhľadom na vtedajšie finančné problémy mesta a hrozbu exekúcie.

Do spoločnosti mali pritom so súhlasom valného zhromaždenia podniku vstúpiť ako spoločníci aj ďalší mestskí poslanci, ktorí to napokon odmietli.

Peter Brázda a jeho manželka Soňa poukázali aj na notársku zápisnicu, že si ako noví spoločníci nenárokujú na žiadny majetok MPS.

Bývalý konateľ tiež informoval, že v roku 2018 došlo k prevodu jeho a manželkinho podielu v spoločnosti späť na mesto.

Exprimátorka je teraz konateľkou firmy

Marta Vozáriková bola primátorkou Čiernej nad Tisou do minulého roka, v októbrových voľbách už post neobhajovala.

Aktuálne je mestskou poslankyňou za Alianciu a od konca novembra konateľkou MPS, do funkcie ju vymenovalo nové mestské zastupiteľstvo.

