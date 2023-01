Iveta z Trebišova urazila Trebišovčanov. Primátor píše šéfovi televízie

Mesto dá na seriál podnet mediálnej rade.

TREBIŠOV. Hneď prvé odvysielané časti nového seriálu televízie Joj o Ivete z Trebišova vyvolali okrem rekordnej sledovanosti aj masívnu vlnu negatívnych reakcií ľudí, ktorí v tomto východoslovenskom meste žijú alebo sú s ním spätí.

Cítia sa urazení, zosmiešnení a ponížení spôsobom, ako tvorcovia vykreslili ich mesto, obyvateľov a život v Trebišove, v ktorom sa podľa slov seriálových postáv neoplatí ani zastavovať, lebo tam človeka nič nečaká, a ak áno, tak nič dobré.

Intenzita a množstvo reakcií hlavne na sociálnych sieťach vyústili až do toho, že sa rozhodol konať dokonca samotný primátor Trebišova Marek Čižmár (nezávislý).

Bardejovčan, Trebišovčan a Prešovčanka

V stredu poslal otvorený list generálnemu riaditeľovi televíznej skupiny Joj Group Marcelovi Gregovi.

Ten síce tiež pochádza z východu, ale z Bardejova.

Zaujímavé tiež je, že kameramanom nového seriálu je priamo rodený Trebišovčan Martin Žiaran, ktorý má na konte aj také filmy ako Učiteľka, Čiara alebo Správa.

Hlavnú postavu tmavej Ivety hrá ďalšia východniarka, Prešovčanka zo sídliska Šváby Alžbeta Ferencová, mimochodom, účastníčka Miss Universe SR 2010, Československo má talent, ale diváci ju poznajú aj ako Esmeraldu z Paneláka či Betku z Kolesa šťastia.

Pre úplnosť, režisérom je uznávaný Jan Hřebejk z Prahy a autorom scenáru jeho krajan, v Broumove narodený Petr Kolečko.

Inšpiráciou pre Ivetu z Trebišova mu bola jeho bývalá priateľka Aneta Vignerová, pochádzajúca z moravského Havířova.

„Nebýva zvykom verejne reagovať štatutárom samosprávy na programové vysielanie akéhokoľvek média, ale v tomto prípade urobím výnimku a obraciam sa na vás s otvoreným listom, ktorého zámerom nie je hodnotiť prácu jednotlivcov ani posudzovať vašu vlastnú televíznu tvorbu, len vyjadriť názor na niečo, čo významne - v negatívnom slova zmysle - zasiahlo do bežného života nášho mesta a čo zohľadňuje prevládajúci názor tu žijúcich obyvateľov,“ píše Čižmár Gregovi.

Primátor: Prečo nie Havířov či vymyslené mesto?

„I keď si uvedomujem, že umelecké stvárnenie je autorským vyjadrením vlastného pohľadu, je zvláštne, že ho autor (český scenárista Kolečko – pozn. red.) nesituuje do oblasti, kde našiel inšpiráciu (jeho niekdajšia partnerka pochádza z Havířova – pozn. red.) alebo do tzv. anonymného mesta či obce, ako tomu bolo v prípade populárneho seriálu Horná Dolná,“ vyčíta televízii trebišovský primátor.

Dodáva, že rozumie tzv. prvoplánovým autorom a režisérom, že dnes už nie je doba, keď máme zaujať, osloviť a potešiť publikum inteligentným humorom.

„Avšak použiť hulvátstvo niektorých vyjadrení a vulgarizmov, zámerné prekresľovanie reality až dehonestáciu niektorých sociálnych skupín obyvateľstva - alkoholizmus školákov, zosmiešňovanie náboženského života, „jednoduchosť a prízemnosť“ vyjadrovania „tu žijúcich“ ľudí - spojenú so zosmiešňovaním kvality života na „východe“ na dosiahnutie humorného efektu je v skutočnosti len ukážkou totálneho úpadku kvality niektorých televíznych programov.“

Podľa Čižmára je pritom zaujímavé, že na vykreslenie „autenticity“ prostredia využili hercov, ktorých vyjadrovanie má poriadne ďaleko od miestneho nárečia, a na predstavenie mesta použili sekvenciu troch – štyroch zámerne vybratých krátkych záberov v úvodnej znelke.

Čižmár: Svojská prezentácia hraničí s hanobením

„Ako sa hovorí, „proti gustu žiaden dišputát“, ale znehodnotiť prácu a život mnohých tu žijúcich obyvateľov a ich predkov svojským podaním seriálu, predovšetkým prezentáciou obyvateľov a prostredia, v ktorom žijú, hraničí s ich hanobením a vytvára veľmi negatívny obraz, čo je v dnešnej dobe, keď sa citlivo posudzuje akékoľvek vyjadrenie na verejnosti, v školách či médiách na adresu rôznych skupín obyvateľstva, krajne neprípustné,“ hodnotí Čižmár projekt Jojky.

Zdôrazňuje, že nikdy nikoho nežiadali, aby vykresľoval realitu mesta krajšiu, aká v skutočnosti je, lebo tak ako iné samosprávy, aj oni majú veľa problémov, ale ľudia, ktorí v Trebišove žijú, spojili svoju budúcnosť s týmto krajom, lebo ho majú radi.

„Mnohí, ktorí stáli za týmto filmovým „dielom“, zrejme pozabudli, že je zásadný rozdiel medzi vtipným, prípadne satirickým pohľadom na špecifický región a umeleckým stvárnením, postaveným na prízemnom humore a urážkach, ktorý ho v očiach mnohých ľudí, z ostatných častí našej krajiny, značne dehonestuje.“

Primátor prízvukuje, že zdieľa a opiera sa o názor mnohých diskutujúcich a v prevažnej miere tých, ktorí v meste žijú, navštevujú ho alebo z neho pochádzajú.

Trebišov dá podnet Rade pre mediálne služby

Primátor Trebišova Marek Čižmár. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Na záver pridal Čižmár Gregovi pár osobných postrehov.

„Po ťažko zvládnutom období pandémie, začatej vojny za našimi hranicami a nastupujúcej energetickej kríze, ktorá spôsobuje výrazne negatívny zásah do života všetkých ľudí na Slovensku, im takto ponúkame rozptýlenie a oddych vo formátoch, ktoré ich nielenže vo svojej podstate urážajú, ale prinášajú silne negatívny vplyv, a to najmä pre mládež. Povýšiť za národný šport honbu za počtami divákov s využitím všetkých prostriedkov na úkor kvality a výpovednej hodnoty tak, ako sme to mali možnosť vidieť zhodnotením prvých dvoch častí v utorňajšom rannom vysielaní vašej televízie, spôsobuje iba ďalšie polarizovanie spoločnosti a vytváranie negatívnych nálad v jednej z jej častí.“

Za smutné považuje, že na tvorbu a sprostredkovanie týchto nálad sa, podľa jeho slov, prepožičiavajú herecké osobnosti späté s významnými divadelnými či hereckými rolami.

„Je to pre mňa a mnoho ľudí v mojom okolí veľké sklamanie! Vzhľadom na okolnosti a možnosti ďalších postupov je zrejme jediným možným spôsobom, ako zasiahnuť a zabrániť ďalšej prezentácii tohto „diela“, ignorovanie a nízke čísla peoplemetra, čo sa prejaví v jedinom a hlavnom argumentačnom kritériu pre vysielateľa – sledovanosti. Ako mesto sa však určite obrátime so svojím podnetom na Radu pre mediálne služby,“ zakončil list primátor Trebišova Marek Čižmár.

Ten v októbrových voľbách nemal žiadneho protikandidáta, a tak si ho obyvatelia zvolili už na tretie štvorročné funkčné obdobie a stal sa aj poslancom Košického samosprávneho kraja.

Reakciu šéfa televíznej skupiny Joj Group Marcela Gregu zverejníme hneď, keď sa nám ju podarí získať.

Iveta so štamgastmi v televíznej trebišovskej krčme. (zdroj: TV Joj)