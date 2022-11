Fekišovce preslávila starostka blamážou. Nemá Anču, ani Marču, čo by za ňu robili

Zopakuje sa šikana poslancov a nedôstojný spev?

Starostka Fedorová je na úrade vo Fekišovciach od roku 2003, do roku 2006 pôsobila ako zamestnankyňa. O tri roky neskôr už sedela na stoličke starostky. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

FEKIŠOVCE. Malú zemplínsku obec Fekišovce v okrese Sobrance preslávila po komunálnych voľbách v roku 2018 jej energická starostka Miloslava Fedorová (nominantka Smeru), ktorá vtedy viedla ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zarážajúcim spôsobom.

Záznam z prvej schôdze zastupiteľstva totiž odhalil jej šikanózne správanie voči poslancom ako aj jej ďalšie prešľapy počas vedenia rokovania.

Mimoriadne nedôstojne pôsobil spev, ale najmä okolnosti, za akých bola štátna hymna spievaná.

Internetom vtedy kolovali videá, ktoré si pozreli státisíce Slovákov.

Po nedávnych októbrových voľbách čaká Fekišovce prvé ustanovujúce zasadnutie od blamáže spred štyroch rokov.

Vyhrala s prehľadom, no bez súpera

Podobne ako v predchádzajúcom funkčnom období aj nasledujúce štyri roky povedie Fekišovce Fedorová, ktorá je v starostovskej funkcii od roku 2006.

Fedorová získala v uplynulých voľbách 50 hlasov z 249 možných. No aj to stačilo na víťazstvo, pretože na post hlavy obce s 300 obyvateľmi kandidovala sama.

Celkovo bolo v obci voliť 75 obyvateľov, čo predstavovalo účasť niečo vyše 30 percent.

Napriek týmto číslam vyjadrila starostka s výsledkami spokojnosť.

„Je to všetko super. Očakávala som, že na tieto voľby nepríde ani toľko ľudí. Voľby do vyšších územných celkov nie sú veľmi populárne. Myslím si, že u nás to voľbám poškodilo,“ reagovala pre Korzár pred niekoľkými dňami Fedorová.

Doplnila, že množstvo obyvateľov Fekišoviec sa dlhodobo nezdržiava v dedine, pretože odišli za prácou.

„Mám tu ´migrantov´, ktorí chodia kade-tade. Niekedy si prídu cez leto, potom si odídu, 34 až 35 takýchto obyvateľov nie je prítomných v obci vôbec, o ktorých viem. Nemôžeme preto vychádzať z počtu 249 voličov,“ povedala starostka.

Starostka: Máme sa lepšie ako Sobrance

Veľmi emotívne reagovala Fedorová na otázku, či pozná dôvody, prečo o starostovský post nemal záujem nikto okrem nej.

