Starostu a jeho predchodcu dvakrát stíhali, prokuratúra obe obvinenia zrušila

Vyšetrovateľ má ďalej konať.

VINNÉ. Starostu obce Vinné v okrese Michalovce Mariána Makeľa (nezávislý) polícia v júni obvinila z prečinu usmrtenia a zločinu marenia spravodlivosti. Išlo o prípad smrti 24-ročného Vladimíra D. z okresu Spišská Nová Ves, ktorého v lete 2021 na pláži Zemplínskej šíravy usmrtil elektrický prúd.

O dva mesiace pribudlo Makeľovi ďalšie obvinenie, tentoraz z pokračujúceho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. A rovnako, ako v prípade zo Šíravy, bolo obvinenie vznesené i predošlému starostovi Jozefovi Kráľovi (kandidoval ako nezávislý). Tentoraz šlo o údajné nezákonné nakladanie s pozemkami v správe obce.

Ani jedno z trestných stíhaní napokon nemalo dlhé trvanie. Obvinenie v prípade smrti mladíka zrušil dozorujúci michalovský prokurátor ešte v auguste, rovnaký osud stihol pred pár dňami aj to pozemkové.

Sporných 44 kúpnych zmlúv

Kráľ čelil obvineniu, že ako starosta a zároveň štatutárny orgán obce Vinné neoprávnene nakladal s pozemkami, na ktoré si v októbri 1991 uplatnila reštitučný nárok teraz už 89-ročná Eva Ch.

Podľa polície mal porušiť zákony o navrátení vlastníctva nehnuteľností, podľa ktorých až do vydania nehnuteľnosti oprávnenej osobe s nimi musí nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára. A teda ich nesmie previesť do vlastníctva iného a takýto úkon je neplatný.

Ako štatutár obce to mal vedieť, navyše, v auguste 2010 ho na to písomne upozornil Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Michalovce. Konkrétne mu pripomenul, že reštitúcia Evy Ch. nie je ukončená a čo to pre obec znamená.

Podľa znenia obvinenia Kráľ napriek tomu pozemok rozdrobil na menšie parcely a v období od septembra 2010 do marca 2014 ich cez 34 kúpnych zmlúv odpredal novým vlastníkom.

Makeľ bol v podstate obvinený pre rovnakú činnosť. Rozdiel bol iba v tom, že sa jej mal dopúšťať od marca 2015, teda pár mesiacov od nástupu do starostovskej funkcie, až do novembra 2017. Parcely mal 10 kúpnymi zmluvami odpredať novým vlastníkom.

Advokát: Porušili blokačné ustanovenie

