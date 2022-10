Kandidát Smeru a Sme rodina na župana Zahorčák: Advokát Bžán je kamarát (rozhovor)

Za 16 rokov pomohol vybudovať z Michaloviec „pravé srdce Zemplína“. Tvrdí to 63-ročný dosluhujúci primátor tohto mesta, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň člen krajského parlamentu Viliam Zahorčák (Smer). Svoje skúsenosti chce teraz využiť pri riadení Košického samosprávneho kraja (KSK).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Michalovská radnica sa však pod jeho vedením nevyhla ani kauzám. Pozornosť pútala najmä odmena, ale i okolnosti výberu známeho advokáta Radomíra Bžána, ktorému vyplatila samospráva odmenu bezmála pol milióna eur za výhru v takmer deväťmiliónovom spore. Zahorčák priznal, že s Bžánom spolu ako deti vyrastali v tej istej obci, aj preto mu v citlivom prípade dôveroval.

Zahorčák, ktorého podporuje aj koaličné hnutie Sme rodina, sa jednoznačne hlási k súčasnej kontroverznej politike jeho materskej strany. Naznačil, že za určitých okolností je v hre aj odstúpenie od kandidatúry na župana.

Doterajšími predsedami KSK boli zatiaľ iba Košičania. Po Rudolfovi Bauerovi (KDH, DS) a trojnásobnom županovi Zdenkovi Trebuľovi (Smer), ktorí boli predtým košickými primátormi, sa stal županom v roku 2017 tretí Košičan Rastislav Trnka (nezávislý). Je v reálnych možnostiach „nekošických“ kandidátov zvíťaziť?

- Vždy je tu možnosť, že sa predsedom stane niekto, kto nie je z krajského mesta. Napríklad v Prešovskom samosprávnom kraji bol prvým županom Sabinovčan a druhým Levočan (Peter Chudík zo Smeru a Milan Majerský z KDH - pozn. red.).

Pripúšťam, že je výhodou, ak je kandidát z väčšieho mesta, v našom prípade z Košíc, no Michalovce sú druhým najväčším mestom nášho kraja, aj keď sú štyrikrát menšie ako Košice (Michalovce majú 39-tisíc obyvateľov, Košice 239-tisíc - pozn. red.).

Keď odchádzal do politického dôchodku posledný župan Smeru Trebuľa, mal 62 rokov. Vy máte teraz 63. Cítite sa stále vo forme?

Predvolebné rozhovory Denník Korzár vám postupne prinesie sériu rozhovorov s najvážnejšími kandidátmi na županov Košického a Prešovského kraja a primátorov Košíc a Prešova vo voľbách 29. októbra.

- Pokiaľ by to tak nebolo, určite by som do toho nešiel. Nakoniec, do politického dôchodku som sa zatiaľ ani nechystal, stále pôsobím aj v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR). Navyše v politike máme aj oveľa starších ľudí, ako som ja, ktorí zastávajú aj dôležitejšie a náročnejšie funkcie.

Predsedom KSK som ešte nebol a trúfam si na to. Nejdem už kandidovať za primátora Michaloviec, som tu už predsa len 16 rokov. Mám pocit, že to treba prestriedať, aby dostali šancu aj iní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Smer a Sme rodina sa spojili. Majú spoločného kandidáta na župana a primátora Čítajte

Práve na vaše pôsobenie na čele Michaloviec odkazuje aj heslo na vašich predvolebných bilbordoch: „Po úspešnom meste úspešný kraj.“ Ako to teda vyzerá v Michalovciach?

- Dovolím si tvrdiť, aj keď najlepšie by bolo opýtať sa priamo Michalovčanov, že sa tu ľuďom nežije zle. Podarilo sa nám za tieto roky vytvoriť z mesta pravé srdce Zemplína. Je pravdou aj to, že sú tu neprajníci, ktorí vnímajú situáciu v meste negatívne. No výsledky volieb primátora nám ukázali štyrikrát po sebe, že ľudia nie sú nespokojní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Viliam Zahorčák sa po štvrtý raz ujal vedenia mesta Michalovce Čítajte

V súvislosti s kandidatúrou natočil váš stranícky šéf Robert Fico (Smer) video, v ktorom vám vyjadruje podporu. Spomenul, že Michalovce majú modernú nemocnicu, a vyzdvihol aj športové úspechy mesta. Nepovedal však, že nemocnica patrí z 80 percent Pente. Aké zásluhy má na tom všetkom súčasné vedenie mesta?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť