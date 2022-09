Eurokomisárka videla ufúľanú mládež aj krysy. Deti v osade nemajú budúcnosť, usúdila

Vajda neverí, že jej návšteva veci zmení.

SEČOVCE. Haldy odpadu, blato, krysy, otrasné podmienky na bývanie.

To bol pohľad, s ktorým bola konfrontovaná európska komisárka pre rovnosť Helena Dalliová pri stredajšej návšteve osady Habeš v Sečovciach (okres Trebišov).

V sečovskej osade žije 1 700 Rómov, ktorí majú k dispozícii dva stojany pitnej vody.

Dalliová sa stretla s poslancom Európskeho parlamentu Petrom Pollákom (OĽaNO), splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Jánom Herom, ako aj primátorom Sečoviec Dominikom Frajkorom (nezávislý).

Prvá misia eurokomisárky viedla do Sečoviec

V komunitnom centre priamo v osade pomenovali základné problémy, ktoré miestnych trápia.

„Európske zdroje sa do života Rómov nepremietajú. Je tu nedostatok politickej vôle na komunálnej úrovni, aby sa primátori zapájali do výziev, ktoré by mali situáciu zlepšiť. V tejto lokalite žijú stovky ľudí, ktorí majú sťažený prístup k základným veciam. Budem rád, ak sa prejdeme, aby ste videli, ako sa tu reálne žije. V Európskom parlamente som niekoľkokrát povedal, že tu vyrastajú deti bez budúcnosti. Je našou úlohou, aby sme to zmenili,“ informoval eurokomisárku na úvod europoslanec Pollák.

