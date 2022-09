Starostu a jeho predchodcu obvinili, že nezákonne predávali pozemky

Prvé obvinenie pre tragédiu im zrušili.

VINNÉ. Starosta obce Vinné Marián Makeľ (nezávislý), ktorý sa chystá v jesenných komunálnych voľbách obhájiť svoj post, bol koncom júla obvinený z prečinu usmrtenia a zločinu marenia spravodlivosti.

A hoci už bolo obvinenie zrušené a vrátené na nové konanie, koncom augusta mu pribudlo nové. Tentoraz z pokračujúceho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

A tak, ako bol v júli s Makeľom obvinený aj zamestnanec obecného úradu a bývalý starosta Vinného Jozef Kráľ (kandidoval ako nezávislý), figuruje v novom obvinení i jeho meno.

Žalovaný trestný čin sa totiž mal začať v čase, keď sedel na starostovskej stoličke on.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sporných 44 kúpnych zmlúv

Kráľ čelí obvineniu, že ako starosta a zároveň štatutárny orgán obce Vinné, neoprávnene nakladal s pozemkami, na ktoré si v októbri 1991 uplatnila reštitučný nárok teraz už 89-ročná Eva Ch.

Porušiť tým mal zákony o navrátení vlastníctva nehnuteľností, podľa ktorých až do vydania nehnuteľnosti oprávnenej osobe s nimi musí nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára. A teda ich nesmie previesť do vlastníctva iného a takýto úkon je neplatný.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť