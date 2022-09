Obec má ulicu, ktorá viedla na Ukrajinu. Dnes končí v slepom bode

Pokusy o obnovu významnej medzinárodnej cesty padli.

ČIERNA. Kedysi to bola dôležitá štátna cesta evidovaná pod číslom 553. Viedla z Vranova nad Topľou do Mukačeva na Ukrajine.

Ak by ste dnes chceli kopírovať jej trasu, prešli by ste cez Kráľovský Chlmec, obec Čiernu v Trebišovskom okrese, cez najzápadnejšie sídlo Ukrajiny Šalamúnovú až do Čopu.

O význame tejto cesty dodnes napovedá dvojjazyčný názov ulice v Čiernej – po slovensky znie Čopská ulica, v maďarčine Csapi utca.

Ulica pokračuje aj po výjazde z obce, po ľavej strane je odbočka na cestu, ktorá by vás cez vtedy existujúci hraničný priechod zaviedla na Ukrajinu.

Dnes je tam osadená zákazová tabuľa. Pod ňou je napísané upozornenie – hraničné pásmo, rezidenti voľno.

Pár minút jazdy po tejto ešte pomerne zachovanej ceste obkolesenej zeleňou a ocitli by ste sa pri schengenskej hranici.

Niet tam čo vidieť

Na prvý pohľad sa zdá, že je prechod po tejto ceste bezproblémový.

Ako nás však upozornili miestni, kto zájde ďalej, zastaví ho hraničná polícia.

