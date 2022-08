Oslavy výročia SNP sa uskutočnia i na Dargove. Pamätník obnovili

Práce trvali takmer rok.

Pri spomienkovom akte bude obnovený pamätník odovzdaný do užívania verejnosti. (Zdroj: KSK)

DARGOV. Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci so župnou kultúrnou organizáciou Centrum kultúry Košického kraja, okolitými obcami a Okresným úradom Košice - okolie organizuje 29. augusta Pochod vďaky.

Koná sa pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Na pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku v Dargovskom priesmyku budú prítomní zástupcovia štátnej a verejnej správy, samospráv a občianskych združení. Informoval o tom KSK.

„Okolité lesy v Slanských vrchoch si mnohí, najmä mladší, spájajú v prvom rade s relaxom. Dargovský priesmyk je však tichým svedkom Slovenského národného povstania. Na Dargove sa stretávame v mieri, no o to dôležitejšie je každý rok sa zísť a pripomínať, že vojna nie je len história. To vidíme aj za našimi východnými hranicami. V každom boji si zaslúžia úctu odvážni a čestní hrdinovia,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý.

​Pamätník zachránili rekonštrukciou

Pamätník oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku je jedným z kľúčových pamätných miest v Košickom kraji, pri ktorom sa každoročne konajú pietne akty kladenia vencov na počesť obetiam bojov 2. svetovej vojny.

Vďaka rekonštrukčným prácam, ktoré realizoval Košický samosprávny kraj od augusta 2021 do júna 2022, sa stal pamätník dargovských hrdinov opäť dôstojným miestom úcty a vďaky. Pripomína 22-tisíc padlých v bojoch za oslobodenie východného Slovenska na prelome rokov 1944/1945.

„Rekonštrukciou sme zároveň zachránili aj vzácne umelecké dielo od košického akademického sochára Vojtecha Löfflera.“ povedal Trnka.

Súčasťou osláv bude symbolické odovzdanie zrekonštruovaného pamätníka do užívania verejnosti.

