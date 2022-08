Policajti našli svojho kolegu zastreleného v lese

Mal si vziať služobnú zbraň a odísť na súkromnom aute.

BEŇATINA. Policajti našli vo štvrtok svojho kolegu mŕtveho. Po 47-ročnom Danielovi polícia pátrala, o jeho nájdení v lese za obcou Beňatina v okrese Sobrance, ako prvá informovala televízia JOJ.

Podľa jej informácií mal prísť ráno do práce a z nej odísť k ukrajinskej hranici. Vzal si služobnú zbraň a nasadol do súkromného auta. Keď bol dlhšie nezvestný, bolo po ňom vyhlásené pátranie. Kolegovia ho vo štvrtok našli mŕtveho so strelným poranením v oblasti hlavy.

Podľa doterajšieho vyšetrovania zrejme namieril služobnú zbraň proti sebe.

Zosnulý policajt pracoval na riaditeľstve hraničnej polície na oddelení analýz cestovných dokladov. Kolegovia si v poslednej dobe nevšimli jeho prípadné zmeny správania.

„Uvedeným prípadom sa zaoberá úrad inšpekčnej služby. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie voči prečinu usmrtenia,“ informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie rezort bližšie informácie nebude poskytovať.