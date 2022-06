Pred hraničnými priechodmi v Ubli a vo Vyšnom Nemeckom sa tvoria kolóny

Čaká sa aj tridsať hodín.

UBĽA, VYŠNÉ NEMECKÉ. Pred hraničnými priechodmi Ubľa – Malyj Bereznyj a Vyšné Nemecké – Užhorod sa tvoria kolóny osobných motorových vozidiel.

Podľa aktuálnych informácií z webstránky finančnej správy (FS) sa na priechode Ubľa - Malyj Bereznyj zdržia osobné autá pri vjazde na Slovensko približne polhodinu, pri vjazde na Ukrajinu 30 hodín.

Na priechode Vyšné Nemecké - Užhorod sa vodiči prichádzajúci z Ukrajiny zdržia približne hodinu a pol a v smere zo Slovenska 27 hodín.

Ako uviedla hovorkyňa Colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová, situáciu neustále monitorujú a komunikujú aj s ukrajinskou stranou.

"FS po dohode s ukrajinskou stranou prijala mimoriadne opatrenie a výstup vozidiel s prevoznými evidenčnými číslami z územia EÚ je od nedele 26. júna od 00.00 h umožnený aj cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod. Tieto automobily sú po vstupe do colného priestoru vybavované priebežne, avšak slovenské colné orgány nemajú vplyv na rýchlosť a priebeh colného konania na ukrajinskej strane," uviedla Nimrichterová.

Od 11. apríla do 29. júna vybavili príslušníci FS na slovensko-ukrajinských cestných hraničných priechodoch 9 766 vozidiel, z toho od pondelka (27. 6.) do stredy (29. 6.) to bolo 1106 vozidiel.