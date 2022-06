Hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom zväčšia, ale nie pre obilie z Ukrajiny

Môžeme sa pobiť o časť zo siedmich miliárd.

VYŠNÉ NEMECKÉ. Rozšírenie hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom je pre slovenskú Finančnú správu prioritou.

Aktuálnu potrebu prevozu obilnín z vojnou sužovanej Ukrajiny však podľa nej nevyrieši.

Europoslanci vidia nádej aj v európskych peniazoch.

Priechod treba rozšíriť a zmodernizovať

Poradca slovenského premiéra pre cezhraničnú spoluprácu našej krajiny s Ukrajinou Eduard Buraš nedávno v rozhovore pre Korzár hovoril o naliehavej potrebe rozšírenia hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom.

„Ukrajinská strana má požiadavku, aby sa vytvoril jeden pruh pre prechod kamiónov s pšenicou, zrnom, kukuricou či jedlým olejom na Slovensko. My ho nemáme, lebo by sme tak zablokovali ostatnú dopravu. Priechod nie je na to stavaný a nutne potrebuje rekonštrukciu,“ povedal.

Existujúca štúdia obnovy priechodu podľa Buraša hovorí o potrebe niekoľkonásobne rozšíriť pruhy pre nákladnú dopravu, posunúť autobusovú dopravu a vytvoriť priestor pre autá a peších.

„Hraničný priechod nezodpovedá tomu, že sa nachádza v Európskej únii, je bez parkovísk, sociálneho zabezpečenia, odpočinkových miest. Toto všetko je potrebné riešiť,“ dodal.

Klopať treba teraz

Buraš je presvedčený o tom, že treba, obrazne povedané, kuť železo, pokiaľ je horúce, a na obnovu priechodu na schengenskej hranici treba využiť aj finančné prostriedky z Európskej únie.

„Kedy ak nie teraz by sme mali klopať na dvere orgánov Európskej únie a hovoriť: my radi pomôžeme, ale pomôžte aj vy nám finančnými zdrojmi, aby sme mohli postaviť cestu, rozšíriť hraničný priechod. Obnova Ukrajiny si vyžiada niekoľko rokov, nehovoriac o niekoľkomiliónových investíciách, doprave stavebných, železných, sypkých tovarov a materiálov, pohonných hmôt a podobne,“ doplnil Buraš.

Finančná správa: Modernizácia je prioritou

Ministerstvo financií aktuálne pripravuje rekonštrukciu pracoviska osobnej dopravy na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

„V súčasnosti je ukončená projektová dokumentácia. Po jej posúdení a schválení sa pristúpi k ďalším krokom spojeným so zabezpečením danej investičnej akcie,“ reagovali z tlačového odboru rezortu s tým, že bližšie informácie podá Finančná správa.

Tá považuje priechod za „strategický“ a jeho modernizáciu za „prioritu“.

