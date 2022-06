Kaplanovi sa po výbuchu auta ozval taxikár, polícii opísal podozrivého

Pre policajtov je to absurdný prípad, vraví politik.

V noci z piatka na sobotu zhorelo poslancovi Košického samosprávneho kraja a michalovskému poslancovi Milanovi Kaplanovi auto. Išlo o úmyselné podpálenie. Páchateľ pritom podľa prvých vyjadrení od Kaplana pracoval s horľavinou a zápalnou pištoľou.

Polícia už pracuje s dvomi vyšetrovacími verziami, v jednej má vytypované konkrétne osoby a prebieha preverovanie.

Kaplan, ktorý je zároveň nezávislým kandidátom na primára Michaloviec, po víkende odpovedal počas krajského zastupiteľstva na otázky Korzára.

Máte už nejaké bližšie informácie o okolnostiach, pri ktorých vám zhorelo auto?

- Iba som polícii poskytol jednu informáciu, keďže ma oslovil taxikár, že v tej dobe niečo videl. Mal nejakú zákazku pri paneláku, tak poskytol opis osoby, ktorá si tam kdesi prelievala niečo z fľaše do fľaše. Túto informáciu som poskytol policajtom, mali vykonať operatívne kontakt s taxikárom, aby poskytol informáciu, ako to prebehlo. Opis som im dal.

Aký je ten opis?

- Muž plne oblečený na to, že bolo teplo, zahalený v čiernom s kapucňou. Vysoký, mal pri sebe nejaké fľaše, kde si niečo prelieval a stalo sa to medzi dvanástou a jednou hodinou v noci, čo teoreticky časovo sedí. Keďže auto vybuchlo 1.10, ten požiar mohol vzniknúť o chvíľku skôr a trochu malo horieť, kým došlo k samotnému výbuchu. Mali to preverovať policajti, či je to relevantná informácia, mali zisťovať aj presný čas objednávky a podobne.

Máte obavy od víkendového incidentu ? Vnímate teraz svoju bezpečnosť inak?

