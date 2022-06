V kauze podpálenia auta politika v Michalovciach má polícia dve vyšetrovacie verzie

Vytypovala podozrivých.

BRATISLAVA/MICHALOVCE. Polícia pracuje s dvomi vyšetrovacími verziami, v jednej má vytypované konkrétne osoby a prebieha preverovanie.

Na rokovaní parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť to v utorok povedal policajný prezident Štefan Hamran v reakcii na podpálenie auta komunálneho politika Milana Kaplana v Michalovciach.

O zvolanie výboru požiadala koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS), podľa ktorej je zastrašovanie aktivistov v regióne dlhodobá záležitosť.

Začali trestné stíhanie

„Tento prípad polícia rieši. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie,“ priblížil Hamran s tým, že polícia promptne reagovala.

Vypočula 15 osôb, zaistila kamerové zábery.

Na mieste činu zaistila dôkazy, ktoré sa podrobujú expertíze.

Poškodený sa podľa policajného prezidenta vyjadril, že ani jemu a ani jeho rodine sa nikto v poslednom čase nevyhrážal. Hamran zdôraznil, že si nevie predstaviť pri súčasnom nastavení manažmentu polície, aby sa ako v minulosti nejaké veci zametali pod koberec.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) na výbore povedal, že rozumie rozhorčeniu a každé konanie, ktoré nesie známky agresivity alebo zastrašovania treba odsúdiť.

Podľa ministra polícia pristupuje k riešeniu situácie zodpovedne a bude robiť kroky, aby sa podobným veciam mohlo čo najviac predísť.

Pčolinský sa pýta

Poslanec Sme rodina Peter Pčolinský uviedol, že nerozumie, prečo sa mimoriadny výbor zvolal, keďže ide o živú vec a policajný prezident a ani minister vnútra nemôžu povedať konkrétne veci.

Pčolinský si položil otázku, či by sa výbor pre obranu a bezpečnosť zvolával aj v prípade, že by išlo o kandidátov do volieb zo strany Sme rodina alebo Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. (OĽaNO).

Predseda branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽaNO) považuje zvolanie výboru za dôležité, aby sa polícia dopracovala k nejakému výsledku a potenciálni páchatelia si uvedomili, že môžu za svoje činy niesť následky.

Motívom je politická práca

Milan Kaplan je kandidátom na post primátora v Michalovciach.

Podľa okresného predsedu SaS v Michalovciach Radovana Geciho bola motívom s najväčšou pravdepodobnosťou politická práca Kaplana.

Podľa členky brannobezpečnostného výboru parlamentu Anny Zemanovej (SaS) je Kaplan známy tým, že dlhé roky odvážne poukazuje na porušovanie zákonov, klientelizmus a korupciu v regióne.