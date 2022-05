Maďari nakúpili v nenápadnej obci. V jednom balíku získali dve pamiatky

Dcéra firmy má budovu aj v Košiciach.

VEĽKÝ KAMENEC. Predaj dvoch národných kultúrnych pamiatok a priľahlých pozemkov sa obci ležiacej na skok od maďarskej hranice podaril.

Veľký Kamenec z Trebišovského okresu ponúkal zrúcaninu bývalého strážneho hradu i klasicistický kaštieľ stojaci pod ním.

Obec sa roky neúspešne snažila získať externé financie na tieto pamiatky.

„Je to ťarcha. Keď sme podávali žiadosti o projekty, stále sme rozmýšľali nad tým, že vyhráme, dáme to do poriadku, ale treba rátať s režijnými nákladmi,“ zdôvodňoval pred časom starosta obce Attila Nagyi (nezávislý), prečo sa obec rozhodla pamiatky predávať.

Znenie verejnej obchodnej súťaže zverejnila obec na svojej webstránke 21. marca, inzerát uverejnila i v denníku Korzár.

Zmluvu s novým majiteľom podpísala obec 12. mája.

Známa firma

Ponuku poslal jediný záujemca, aj keď podľa starostu záujem o prehliadku nehnuteľností prejavili viacerí.

