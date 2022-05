Most v obci Záhor museli uzavrieť, je v dezolátnom stave

Práce by mali byť ukončené do októbra tohto roka.

Most v obci Záhor. (Zdroj: KSK)

ZÁHOR. Most M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor v okrese Sobrance patrí medzi mostné objekty v najkritickejšom stave v Košickom kraji.

Pre práce plánované do jesene tohto roku je cesta cez most až do ukončenia rekonštrukcie plne uzavretá.

Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja Anna Terezková.

Ďalší most s nosníkmi typu Vloššák

Most cez záchytný kanál pred obcou Záhor patrí medzi mosty konštruované z nosníkov typu Vloššák.

Postavený bol v 60. rokoch minulého storočia, aktuálne je na pokraji svojej životnosti.

