Poradca Zelenského: Sme nastavení na víťazstvo, Putina musíme potrestať

Na Donbase prišiel o ruky a nohy.

Na konci jednej z ulíc v Nižnom Žipove v okrese Trebišov stál donedávna prázdny dom. Od polovice marca má po rokoch nových obyvateľov. Nasťahovala sa doň ukrajinská rodina, ktorá opustila obliehaný Kyjev.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ženy, deti a jeden muž, vojnový veterán, ktorý unikol smrti pri bojoch o Debaľcevo. Kľúčové mesto na východe Ukrajiny s dôležitým železničným uzlom bolo v roku 2015 dobyté po masívnej ofenzíve proruských separatistov.

VADYM SVIRIDENKO vtedy padol do zajatia, nezabili ho však, ale nechali napospas medzi mŕtvymi vojakmi. Pri pokuse dostať sa do demilitarizovanej zóny vkročil na mínu, bol ťažko zranený. V silných mrazoch ostal ležať v bezvedomí, kde ho našli ukrajinskí vojaci. Keď sa prebudil v nemocnici, dozvedel sa, že mu museli amputovať nohy i ruky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok O čo prosia Ukrajinci Slovensko? Tisíc pohrebných vriec Čítajte

Sviridenko však ukázal silnú vôľu žiť. Dnes je splnomocnenec, radca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre rehabilitáciu zranených veteránov ozbrojených síl a zborov Ukrajiny. Na Slovensko prišiel s dvomi dcérami, manželkou a jej príbuznými. Sú vďační za to, ako ich miestni prijali. Každý deň čakajú na správy, kedy sa budú môcť vrátiť domov.

Čakali sme to, vraví vojnový veterán o ruskej invázii. Vie, že túto vojnu treba zastaviť, potrestať Putina a potom bude potrebné postaviť na nohy jeho rodnú krajinu.

Ako vás prijali v Nižnom Žipove?

- Keď sme sa išli prejsť po dedine, tak som si stopercentne istý, že každý už o nás vedel. Nedávno prišiel jeden z domácich, priniesol nám potraviny a pozval nás k sebe na návštevu, vravel, že má kone. Jednoducho prišiel a povedal, nech prídeme. Všetci obyvatelia obce nám dávajú svoju lásku, podporu. Nestretli sme sa s tým, že by bol niekto voči nám nevraživý alebo choval nejakú antipatiu. Pomáha nám aj obecný úrad.

Ako sa vám tu páči?

- Ak to mám porovnať s tým, čo sa teraz deje na Ukrajine, že sa tam bombarduje, ľudia utekajú do úkrytov, že nemajú čo jesť, nemajú si kam ľahnúť... A nám tu ráno spievajú vtáčiky a máme pred sebou pekný deň, tak je to nádhera.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lekárka má na Ukrajine rodinu, v Košiciach sa stará o utečencov Čítajte

Prichádzate z Kyjeva, prišli ste odtiaľ na Slovensko. Kedy nastal zlom, že ste sa rozhodli odísť?

- Toto bola otázka rozhodnutia druhej polovice môjho života, teda mojej manželky a detí. Nechcel som ísť, ale berúc do úvahy moje zdravotné možnosti a taktiež moju rodinu, povedal som si, že je dôležitejšie ochrániť ich. Každý deň však čakáme, kedy sa budeme môcť opäť vrátiť domov. Každý deň čakáme na takúto informáciu. Keď sa ráno zobudíme, prvá vec je, že čítame noviny, sledujeme, ktoré mestá u nás boli bombardované, čítame o ľuďoch, ktorí zomreli. Samozrejme, čítame aj o našich víťazstvách. Je dôležité hovoriť, že víťazíme. Najprv musíme zvíťaziť, potrestať toho vraha Putina a potom začať stavať novú Ukrajinu.

Nebol pre vás problém dostať sa z Kyjeva na Slovensko? Ak mám dobrú informáciu, prišli ste s jednou taškou.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť