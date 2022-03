Mariupoľ je ako Guernica, hovorí Galina. Verí, že na Ukrajinu sa jedného dňa vráti

Prišli o domov, ich byty rozbombardovali.

MICHALOVCE. Dve babičky sedia na lavičke, vyhrievajú sa v prvých lúčoch jarného slnka a rozprávajú sa. Jedna drží v rukách obrázok Bohorodičky s Ježiškom, možno sa chceli spolu pomodliť.

Mohol by to byť obrázok idylky na jednom zo sídlisk v ktoromkoľvek meste.

Ibaže by to neboli obyvateľky ukrajinského Mariupoľa, nebola by to lavička pred oddychovým stanom vo veľkokapacitnom centre v Michalovciach, nebola by vojna a ženy by neprišli o všetko.

Keď na ne namierime fotoaparát, trochu sa pomrvia a rozhovor ustane.

Na lavičke oproti sedí ďalšia žena. Usmeje sa. Áno, budem hovoriť, prikývne.

„To je moja mama a svokra, jedna má 83, druhá bude mať 82 rokov, je veľmi chorá,“ hovorí Galina (58).

Pochádzajú z Mariupoľa.

