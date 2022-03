Rusi môžu zaútočiť na letisko Užhorod, varuje Naď

Obranu Slovenska posilní 1 200 vojakov NATO.

BRATISLAVA, VYŠNÉ NEMECKÉ. V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO by na území Slovenska malo na začiatku pôsobiť približne 1 200 vojakov.

Národná rada však bude rozhodovať o mandáte pre 2 100 vojakov vzhľadom na rokovania o ďalšom posilnení obrany Slovenska.

Vojaci by mali byť najmä vo výcvikových priestoroch Lešť, Kamenica nad Cirochou či na Záhorí.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) o tom informoval na pondelkovom zasadnutí výboru pre obranu a bezpečnosť.

Výbor návrh na prítomnosť spojencov odsúhlasil a odporučil ju odobriť aj v parlamente.

Ruské útoky na letisko Užhorod

Minister obrany zdôraznil, že ruská agresia na Ukrajine má priamy bezpečnostný dosah aj na územie Slovenska.

„Zatiaľ vo forme migrácie, vo výraznej miere, a tiež vo forme zvýšeného hybridného pôsobenia Ruskej federácie na našom území. Vzhľadom na to, že očakávame v dohľadnej dobe aj priame vojenské útoky Ruskej federácie na letisko Užhorod, ktoré je na hranici so SR, to má, samozrejme, aj vojenské implikácie," uviedol Naď.

Pripomenul, že o predsunutú prítomnosť NATO požiadali aj ostatné štáty na východnej hranici Aliancie.

Dodal, že Slovensko podľa aktuálnych informácií nie je priamo ohrozené zo strany Ruska.

Prví vojaci už v najbližších dňoch

Česká republika má byť rámcovou krajinou medzinárodnej bojovej skupiny na Slovensku.

Nemecko a Holandsko majú poskytnúť systém Patriot na obranu vzdušného priestoru. Jeho prevádzka je podľa Naďa otázkou niekoľkých týždňov.

Američania by mohli nasadiť systém radarovej techniky Sentinel.

Podľa ministra sa rokuje aj o možnom posilnení ďalších spôsobilostí, napríklad o dronových systémoch, preto navrhnutý mandát ráta až s 2 100 vojakmi.

V prípade schválenia mandátu v Národnej rade SR by mohli prví vojaci prichádzať už najbližšie dni.

Podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená) sa v hlasovaní zdržala. Zdôvodnila to tým, že si chce ešte naštudovať príslušné dokumenty. Ako však zdôraznila, stanovisko strany Hlas-SD, v ktorej pôsobí, sa nemení a strana prítomnosť vojsk NATO podporí.

Podpredseda výboru Peter Pčolinský (Sme rodina) hlasoval za. Tvrdí, že Sme rodina je jednoznačne za to, aby vojaci z Česka a ďalších krajín posilnili obranu SR.

Poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) a Ondrej Ďurica (nezaradený) hlasovali proti. Z výboru sa ospravedlnili obaja poslanci za stranu Smer.

Posilnená predsunutá prítomnosť NATO na Slovensku je reakciou na nevyprovokovanú masívnu vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu. Medzinárodnú bojovú skupinu v SR majú tvoriť vojaci z Českej republiky, Holandska, Poľska, Slovinska, Nemecka a USA.

Návrh ešte musí odobriť parlament. Mandát im už schválila vláda, tento týždeň má o ňom rokovať parlament.

