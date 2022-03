Keď Ukrajinci prekročia hranicu, často potrebujú objať, hovoria dobrovoľníci

Z ich príbehov sa tisnú slzy do očí.

VYŠNÉ NEMECKÉ. Cez náš najväčší hraničný priechod s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom v okrese Sobrance prejde najviac utečencov, denne nezriedka aj do desaťtisíc.

Priestor okolo priechodu sa zmenil na stanové mestečko. Žije vlastným čulým životom, vo dne, v noci, prakticky 24 hodín, sedem dní v týždni.

Nájdete v ňom kočík, invalidný vozík, teplú polievku, čaj, kávu, WC aj sprchu, náhradné oblečenie, odpočinok vo vyhrievanom stane, lekársku pomoc i dopravu.

Tím prvého kontaktu

Každá dobrovoľnícka organizácia z celého Slovenska má svoje miesto a svoju úlohu. Utečencov sa ujmú prakticky hneď po prejdení colného priestoru.

„Prvý stan, s ktorým ľudia prichádzajú do kontaktu, je tím prvého kontaktu. Poskytujú ho tri organizácie. Utečenci dostanú informácie o svojom statuse, ako dlho môžu byť na Slovensku, aké majú možnosti cestovať do iných krajín. Informujeme ich o dočasnom útočisku, o možnosti požiadať o azyl. Vysvetľujeme aj, kde sa vlastne nachádzajú, niektorí si nie sú istí, do ktorej krajiny prišli a či už vôbec prekročili hranicu,“ hovorí Adela Tihláriková z organizácie Mareena.

Utečenci, ktorí ešte len zvažujú svoje ďalšie kroky, prípadne čakajú na príbuzných či známych s odvozom, sa môžu dočasne uchýliť do vyhrievaných stanov organizácie Človek v ohrození.

„Väčšinu sa snažíme presunúť do veľkokapacitných zariadení, kde im poskytnú možnosť požiadať o dočasné útočisko, dlhodobé alebo krátkodobé ubytovanie,“ pokračuje.

Takmer do celej Európy

Pripravené autobusy odvážajú utečencov do Košíc na vlakovú stanicu, ale aj do Talianska, Rakúska, Česka a Nemecka.

