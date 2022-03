Most pri Sirníku uzavrú do konca roka. Župa chystá demoláciu zvyšných nosníkov

Stav sa zhoršoval i napriek obmedzeniam.

Most je značne poškodený. (Zdroj: TASR)

SIRNÍK. Most cez rieku Ondava pri obci Sirník v okrese Trebišov na ceste II/552 bude od stredy od 20.00 hod. úplne uzavretý, a to až do konca roka. Dôvodom je zhoršovanie stavebno-technického stavu mostného objektu. Informovala o tom polícia.

"Úplná uzávera pozemnej komunikácie a jej obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Polícia v tejto súvislosti vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, zvýšili pozornosť z dôvodu zmeny dopravného značenia a využili obchádzkové trasy.

Hrozí podobný scenár ako pri Krivošťanoch

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) uzavrela most na základe záverov z mimoriadnej prehliadky. Uzatvorený bude aj pre peších a cyklistov.

"V októbri minulého roka sme odstránili 11 najpoškodenejších nosníkov, ktoré nahradilo dočasné premostenie, následne bola na most presmerovaná doprava do 7,5 tony s výnimkou autobusov. Aj napriek obmedzeniu nosnosti vozidiel statik konštatoval ďalšie zhoršenie stavebno-technického stavu mosta a odporučil nám most bezodkladne uzavrieť," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Ide podľa neho o podobný prípad, aký nastal na moste v Krivošťanoch aj na moste medzi Kysakom a Veľkou Lodinou, a aj pri tomto moste hrozí jeho samovoľné zrútenie.

Najnáročnejšia obnova v histórii kraja

KSK pripravuje demoláciu mosta, odstránených bude aj zvyšných 33 nosníkov.

Správa ciest KSK v uplynulých mesiacoch zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie a podpísaná je už aj zmluva so zhotoviteľom, ktorý zabezpečí odstránenie sutín a výstavbu nového mosta.

"Pôjde o finančne aj technicky najnáročnejšiu rekonštrukciu mosta v histórii kraja, stáť by mala viac ako 4,1 milióna eur," informoval KSK.

Most je jedným z najdlhších v kraji, má takmer 200 metrov, postavený bol v roku 1965.

Obchádzka v smere z Veľkých Kapušian do Trebišova povedie po ceste II/554 Oborín – Trhovište a následne po ceste I/19 do Sečoviec. V smere z Trebišova bude viesť trasa po ceste I/79 do Kráľovského Chlmca alebo cestami druhej a tretej triedy.

