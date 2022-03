Utečencom by mali na hranici rozdávať respirátory, upozorňuje dopravca

Previezli už tisíc Ukrajincov.

MICHALOVCE. Preprava ukrajinských vojnových utečencov z hraničných priechodov by bola z epidemiologického hľadiska bezpečnejšia, ak by mali cestujúci respirátory.

Previezli už tisíc utečencov

Uviedol to Peter Stach, hovorca spoločnosti Arriva Slovakia, ktorej michalovská pobočka, ako zmluvný prepravca Košického samosprávneho kraja, previezla za týždeň od ukrajinsko-slovenskej hranice viac ako 1000 ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom.

"Bolo by dobre, keby ľudia utekajúci pred vojnou dostávali hneď pri prechode našej hranice spolu so základnými informáciami a občerstvením aj respirátor. Tým by sa zabezpečilo, že ho bude mať naozaj každý," uviedol.

Priblížil, že v rámci protipandemických opatrení spoločnosť svoje autobusy pravidelne dezinfikuje, opatrenia dodržiavajú tiež vodiči autobusov.

Nové spoje

Arriva Michalovce počas týždňa zvýšila počet vypravovaných spojov k hraničným priechodom vo Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach.

"Niektoré zo spojov sú celkom nové, niektoré vznikli predĺžením trasy existujúcich prímestských spojov až k hraničným prechodom," ozrejmil.

Kyvadlová doprava, premávajúca od skorých ranných hodín približne v hodinových intervaloch, poskytuje utečencom prevoz priamo do Košíc alebo do miest Sobrance, respektíve Veľké Kapušany a Michalovce, kde je na prepravu do krajského mesta možné prestúpiť na pravidelné prímestské spoje.

Cestovné poriadky kyvadlovej dopravy sú dostupné v slovenskom i ukrajinskom jazyku.

Na hranici vybavili už vyše 100-tisíc ľudí Za posledných 24 hodín do soboty rána do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny celkovo 11 208 osôb, z toho od piatka večera do sobotného rána 4376 osôb. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Od vypuknutia konfliktu vybavila polícia do sobotného rána celkovo 101 529 osôb, vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny. Najviac osôb za uplynulých 24 hodín vybavili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké (7715). "Z toho od piatka 20.00 h do soboty 6.00 h 3431," priblížil Slivka. Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 1986 osôb, z toho za od soboty večera do piatka rána 598 ľudí. Na hraničný priechod Veľké Slemence prišlo 1507 osôb, z toho od sobotného večera 347 ľudí. Vybavovacie procesy na priechodoch Vyšné Nemecké a Ubľa v rámci územia Slovenska prebiehajú priebežne. Vo Veľkých Slemenciach prebiehajú vybavovacie procesy plynule bez čakania. Slivka zároveň pripomenul, že cudzinecká polícia prijíma žiadosti o dočasné útočisko Ukrajincov a ich rodinných príslušníkov aj cez víkend, 24 hodín denne.

Pomáhajú aj hasiči Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine hasiči pomohli previezť z hraničných priechodov viac ako 12 500 utečencov, informovalo oddelenie komunikačné a vnútorných záležitostí Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Najvyšší počet prevezených HaZZ zaznamenal od 28. 2. rána do 1. 3. do 6.00 h. "Za 24 hodín previezli 2999 utečencov kyvadlovo prostredníctvom šiestich autobusov a piatich mikrobusov," spresnili.

