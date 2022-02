Vlaky medzi Čiernou nad Tisou a Čopom chcú obnoviť

Urobia tak, až keď bude všetko pripravené na nápor Ukrajincov.

ČIERNA NAD TISOU. Budúci týždeň v pondelok (28. 2.) alebo utorok (1. 3.) by sa malo obnoviť vlakové spojenie medzi Čiernou nad Tisou a ukrajinským Čopom.

Po nedeľnom rokovaní vlády to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že sa tak otvorí ďalší priechod na územie Slovenska z Ukrajiny.

Vlakovú osobnú dopravu dočasne zastavili v tomto úseku vo štvrtok (24. 2.) pre začiatok vojnového konfliktu na Ukrajine.

"Boli sme pripravení vlakové spojenie obnoviť, ale požiadalo nás ministerstvo vnútra, aby sme to nateraz ešte nerobili," povedal Doležal s tým, že rezort vnútra si chcel najprv pripraviť kapacity v Čiernej nad Tisou pre utečencov z Ukrajiny.

"To najhoršie by sme spravili, ak by sme vlaky spustili, priviezli stovky Ukrajincov, ale neboli na to pripravení," poznamenal.

Podľa jeho informácií sa má začiatkom budúceho týždňa vlaková osobná doprava medzi Čiernou nad Tisou a ukrajinským Čopom obnoviť a pripravené bude aj ministerstvo vnútra.

