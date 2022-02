Nakrútila film o michalovskom Černobyle. Komunisti chceli megalomanské mesto

Posledný nedokončený dom mali mladí radi.

Vyše 30 rokov stojí v Michalovciach nedokončený panelák, ktorý miestni časom začali nazývať aj panelák po vojne či Michalovský Černobyľ. Komunisti chceli zo sídliska SNP spraviť metropolu východu, akýsi strategický bod, kde by vybudovali fabriky a továrne a ľudia by bývali v megalomanskom komplexe. Plán bol, že na sídlisku bude bývať až 40-tisíc ľudí, teda taký počet obyvateľov, aký majú dnes celé Michalovce.

Projekt akéhosi „mesta v meste" sa však nikdy nepodarilo dokončiť a po revolúcii ostali na mieste nedostavané paneláky. Kedysi bolo celé sídlisko SNP opustené, no postupne sa podarilo paneláky dobudovať a nasťahovali sa do nich ľudia. Jeden blok však dodnes stojí nedokončený.

Mysterióznosť tohto miesta zaujala režisérku PAULU REISELOVÚ, ktorá sídlisko predstavila v snímke Michalovský Černobyľ v rámci dokumentárneho cyklu Budujeme Slovensko, ktorý odvysiela v marci Slovenská televízia. Vo filme sa objaví mládež, ktorá kedysi trávila v opustenom paneláku čas a predstavoval pre ňu útočisko.

„To miesto im bude veľmi chýbať. Keď počuli o tom, že sa to bude dokončovať, bolo im to ľúto. Vezme im to ich útočisko,“ hovorí Reiselová.

V rozhovore sa dozviete:

- či našli na východnom Slovensku podobné miesto

- ako mladým poslúžil opustený panelák na inšpiráciu

- aké energie cítila v bytovke šamanka z Košíc

- prečo sa im nepodarilo do filmu dostať súčasných majiteľov, architektov či vedúcich stavby

Nakrútili ste dokument o nedostavanej megalomanskej stavbe v Michalovciach, teda o obytnom bloku na michalovskom sídlisku SNP. Za akých okolností dokument vznikal?

- Dokument sme točili v roku 2020 a prípravy sme začali tesne pred pandémiou. Keď sme sa vrátili z natáčania, začal sa lockdown. Stavba je teraz oplotená, keďže ju dokončujú, a teda aj kvôli pandémii sme tam boli sami. Mali sme šťastie a podarilo sa nám zachytiť tú atmosféru. Keďže sme dostali od Petra Kerekesa voľnú ruku vo výbere stavby v rámci dokumentárneho cyklu Budujeme Slovensko, vytypovali sme si toto sídlisko.

Robili sme si najskôr na internete prehľad stavieb, ktoré sú v ponuke. Objavili sme toto nedostavané sídlisko a zaujalo nás to najmä kvôli vizuálu. Vyzerá to ako filmová kulisa. Zároveň je zaujímavý aj jeho príbeh, že sa s tým 30 rokov nedarí pohnúť. Poviete si, že je to predsa panelák, ktorý je už skoro postavený. Čím to teda je, že 30 rokov stojí, a čo sa tam zatiaľ odohrávalo?

Sídlisko malo ubytovať 40-tisíc obyvateľov, čo je takmer taký počet ľudí, aký majú Michalovce dnes. Prečo tento megalomanský projekt vôbec vznikol?

