Škôlka nebola pre mesto zaujímavá, tak ju predalo. Pustne takmer 20 rokov

VEĽKÉ KAPUŠANY. V meste Veľké Kapušany na sídlisku P. O. Hviezdoslava už 17 rokov chátra materská škola s jasľami. Stojí medzi zrekonštruovanými bytovými domami.

„Zdržiavajú sa tam kadejaké živly, chodí tam aj mládež a niektorí si v areáli urobili verejné WC. Počas vegetačného obdobia tam rastie do metrovej výšky tráva a burina, ktorú nemá kto pokosiť,“ napísala o zdevastovanej budove obyvateľka Veľkých Kapušian.

Hovorí, že ak na nepovolané osoby, ktoré tam vystrájajú a robia neporiadok, upozorní mestskú políciu, tá len skonštatuje, že je to súkromný pozemok a nemôžu tam ísť.

Je jej však ľúto, že táto budova takto skončila. V bývalej škôlke vyrástli jej dcéry.

„Je zaujímavé, že za tieto škody nie je nikto zodpovedný, a to nielen vo Veľkých Kapušanoch, ale na celom Slovensku. A dnes staviame oveľa drahšie nové škôlky, pretože nie sú voľné miesta pre deti. Už by bolo načase, aby sa s tým torzom niečo konečne urobilo,“ napísala do redakcie.

Oslovený mestom

Bývalá škôlka postupne upadala od roku 2005, kedy ju zatvorili.

Súčasný majiteľ budovy aj niekoľkých pozemkov v areáli Karol Petőcz hovorí, že budova chátrala už dlho predtým, než ju v roku 2012 od mesta odkúpil.

Veľké Kapušany ju predávali za primátora Petra Petrikána (nezávislý), ktorý vedie mesto doteraz.

Podnikateľ hovorí, že bol oslovený priamo mestom, ktoré určilo aj sumu za odkúpenie.

Ani železo, ani kachličky

V tom čase to bola podľa Petőcza už len holostavba.

