Zamestnancom Chemka opäť meškajú výplaty. Podnik nahlásil hromadné prepúšťanie

Mesto verí, že sa ho podarí predať.

STRÁŽSKE. Zamestnanci spoločnosti Chemko Slovakia sú opäť bez výplat.

Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie, v ohrození je všetkých 75 zamestnancov.

Vedenie spoločnosti sa podľa medializovaných informácií snaží fabriku predať.

Ak by sa to nepodarilo, bola by to pre mesto katastrofa, hovorí primátor Strážskeho Vladimír Dunajčák (Smer-SD).

Bez výplat tri mesiace

Chemická fabrika Chemko vyrábala svetelné stabilizátory na ochranu plastov pred slnečným žiarením. Vlani začiatkom apríla výrobu zastavila.

Zamestnanci do práce chodili aj naďalej, meškali im však výplaty. V podniku aktuálne ostalo pracovať 75 ľudí.

V tomto roku sa situácia zopakovala.

