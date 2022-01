Z Trebišova na filmárske výslnie. Točil Učiteľku aj Čiaru, teraz prichádza Správa

Martin Žiaran je majstrom kamery.

MARTIN ŽIARAN sa narodil v Trebišove, žije v Prahe. Absolvoval Ateliér kamery na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave pod vedením prof. Jána Ďuriša. Tento výnimočne úspešný kameraman sa podpísal pod mnohé celovečerné filmy ako boli Čiara, Učiteľka, Čistič, Hany, Na střeše, Marhuľový ostrov a ďalšie. Jeho kamera bola aj pri vzniku minisérií a televíznych seriálov Herec, Spravedlnost, Případ pro exorcistu, Prípady 1. oddelenia či Mesto tieňov. Martin Žiaran je kamaramanom aj niekoľkých dokumentárnych filmov Meky, Mečiar či série o kriminálnych prípadoch. Najčastejšie sa v zozname režisérov, s ktorými spolupracuje, objavujú známe mená ako Peter Bebjak, Jan Hřebejk, Jiří Mádl, Robert Šveda i Tereza Nvotová.

Zatiaľ ostatný film, v ktorom figurujete ako hlavný kameraman a ktorý sme mohli vidieť v kinách vlani v jeseni, je Správa. Večer pred Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu (v stredu o 20.30) ho uvedie aj verejnoprávna televízia. Splní to podľa vás účel a bude varovaním pred opakovaním zločinov tej doby?

- Verím, že áno. Film vznikol preto, aby sa na túto našu smutnú minulosť nezabudlo. Aj preto sa začína citátom od známeho filozofa a spisovateľa George Santayanu: Tí, ktorí si nepamätajú svoju minulosť, sú odsúdení k jej opakovaniu. Film vznikol podľa knihy Alfréda Wetzlera Čo Dante nevidel.

Ale knihu o tomto ich úteku napísal aj Rudolf Vrba a tá sa, napríklad, začína jeho predslovom, v ktorom vysvetľuje, prečo sa ju rozhodol napísať. Bolo to na začiatku 60. rokov 20. storočia, keď práve prebiehal v Izraeli proces s Adolfom Eichmannom, ktorý sledoval celý svet. Vrba, v tom čase žijúci už v emigrácii, sa o tom rozprával so svojím mliekarom a ten mu tvrdil, že neverí tomu, že by sa mohlo niečo také stať, aby toľko ľudí umieralo v plynových komorách a nikto o tom nevedel, alebo že by s tým nikto nič neurobil. Rudolf Vrba sa vtedy rozhodol napísať tento príbeh, aby už nikto nikdy nepochyboval. A žiaľ, stále sa nájdu popierači...

V mnohých recenziách sa spomína Správa ako Bebjakov zatiaľ najlepší film. Vy ste ako kameraman boli pri tvorbe viacerých z nich. Myslíte si to tiež?

- To si ja nedovolím hodnotiť. Ten film mám rád rovnako ako tie predchádzajúce. Určite je ale najvýpravnejší a zatiaľ asi aj najdrahší. Tematicky je veľmi silný a dôležitý a snažili sme sa, aby aj spracovaním bol ten film veľmi sugestívny. Aby to bol pre diváka až taký fyzický prežitok. Všetky Bebove filmy majú silné témy a sú to výborné príbehy, ale tento musel vzniknúť. A ja som rád, že som mohol byť pri tom.

Ktoré pasáže boli v tomto prípade pre vás ako kameramana najťažšie a ktoré na vás zapôsobili ľudsky veľmi emočne?

