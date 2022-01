Z Talianska a Poľska k nám vozili nebezpečný odpad. Polícia zasiahla aj v okrese Michalovce

Páchatelia sú z rôznych krajín.

BRATISLAVA, MICHALOVCE. Envirokriminalisti vyšetrujú nelegálny dovoz odpadu z Talianska a Poľska na Slovensko.

Polícia vykonala v okresoch Michalovce a Galanta prehliadky priestorov a pozemkov, zaistila vzorky materiálov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.

Členovia skupiny sú z rôznych krajín

Trestné konanie súvisí s deviatimi prípadmi protiprávneho dovozu odpadu, ktoré polícia odhalila minulý rok.

Aktuálne sú vyšetrované v niektorých okresoch.

„Envirokriminalisti z PPZ zistili, že trestnej činnosti sa mala dopustiť skupina páchateľov z viacerých krajín. Tí mali po vzájomnej dohode dovážať na Slovensko rôzne druhy odpadu, vrátane nebezpečného," priblížil Slivka.

Spresnil, že časť odpadu mali uložiť v prenajatých objektoch poľnohospodárskych firiem a v rôznych priemyselných objektoch. S časťou mali obchodovať ako s certifikovaným palivom.

Razie v dvoch okresoch

„Minulý týždeň od 12. do 14. januára prehľadala polícia tri objekty v okresoch Michalovce a Galanta. Spolupracovala na tom so špecialistami Ozbrojených síl SR, so znalcami z viacerých odvetví a s pracovníkmi envirorezortu," povedal Slivka.

„Prizvaní znalci priamo na mieste zaistili vzorky materiálov. Vykonané prehliadky predbežne potvrdili zistené podozrenia. Našli sme odpad pochádzajúci z Talianska a z Poľska," uviedol Slivka.

Tento odpad nie je možné podľa príslušných právnych predpisov na Slovensko dovážať a nakladať s ním spôsobom, akým zistili. Polícia tiež podľa Slivku zaistila rozsiahle počítačové údaje a veľké množstvo ekonomickej dokumentácie.

„Z dôvodu prebiehajúcich vyšetrovacích úkonov zatiaľ nie je možné povedať viac," podotkol hovorca.

Na nelegálne vozený odpad zo zahraničia upozornili minulý rok šéf enviropolície Mário Kern a minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Vyzvali vtedy občanov, aby si všímali kamióny so zahraničnými značkami a nahlasovali ich podozrivý pohyb na polícii alebo na zelenú linku envirorezortu.