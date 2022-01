Košický kraj kúpil kúpele, ktoré kúpeľmi nie sú. Potrebujú oficiálny papier

Župa pripustila, že to môže byť riziko.

TURZOV, SOBRANCE. Dva dni pred Vianocami zverejnil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý) informáciu, že podpísal zmluvu na kúpu Sobraneckých kúpeľov.

„Predčasný vianočný darček si nerozbaľujú len Sobrančania, ale všetci východniari. Dávame tomuto vzácnemu areálu druhú šancu,“ tvrdil v statuse na sociálnej sieti.

Získanie tohto areálu stálo rozpočet košickej župy 769-tisíc eur.

Schátraný komplex kúpila od firmy v likvidácii Trade City, a. s., so sídlom v Trebišove.

Pre kraj je to v poradí druhá podobná investícia. Na jar tohto roka pribudli do jeho majetku zanedbané Turzovské kúpele pri Gelnici. Za tie zaplatil ďalšej súkromnej spoločnosti Sanpo, s. r. o., so sídlom v Malej Tŕni 346-tisíc eur.

Kraj pritom kúpil majetok, ktorý kedysi vlastnil a bol predaný za 170-tisíc eur za bývalého župana Zdenka Trebuľu (Smer).

Žiadna stratégia

Trnka prezentuje, že chce obom kedysi vychýreným areálom vrátiť zašlú slávu.

Zatiaľ nepredstavil konkrétny plán, ako by k tomu malo dôjsť.

Už pri Turzovských kúpeľoch župan avizoval, že ich síce kraj kupuje, ale nebude ich prevádzkovať, chce len podporiť vznik služieb.

